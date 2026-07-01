به گزارش ایلنا، کاروان تیم ملی فوتبال ایران پس از پایان رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ به تهران بازگشت و با استقبال گسترده هواداران روبه‌رو شد. در حاشیه این مراسم، رامین رضاییان با حضور در جمع مردم، از حمایت همیشگی آنها قدردانی کرد و تأکید داشت که بازیکنان از اینکه نتوانستند انتظارات هواداران را برآورده کنند، احساس شرمندگی دارند.

مدافع تیم ملی با اشاره به شرایط دشوار ایران در مسیر حضور در جام جهانی اظهار کرد که ملی‌پوشان شایستگی صعود به مرحله بعد را داشتند، اما با وجود مشکلات و محدودیت‌های موجود، این اتفاق رقم نخورد. او افزود تمامی بازیکنان و اعضای کادر فنی با تمام توان برای موفقیت تیم تلاش کردند تا دل مردم را شاد کنند.

رضاییان که با دو گل و یک پاس گل یکی از مهره‌های تأثیرگذار ایران در جام جهانی بود، تصریح کرد اگر تیم ملی موفق به صعود می‌شد، شادی بزرگی نصیب مردم ایران می‌شد، اما اکنون بازیکنان تنها می‌توانند بابت این ناکامی از هواداران عذرخواهی کنند.

وی در پایان با اشاره به رقابت‌های پیش روی جام ملت‌های آسیا، ابراز امیدواری کرد تیم ملی با کسب نتایج مطلوب و رسیدن به عنوان قهرمانی، بتواند این ناکامی را جبران کرده و بار دیگر باعث خوشحالی مردم ایران شود.

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