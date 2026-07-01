به گزارش ایلنا، امیر قلعه‌نویی با اشاره به دشواری‌های مسیر آماده‌سازی تیم ملی اظهار کرد: تیم‌های رقیب پیش از جام جهانی دیدارهای تدارکاتی با حریفان بزرگ برگزار کردند، اما ایران به دلیل شرایط موجود نتوانست برنامه‌های مدنظر خود را اجرا کند. او گفت مصر برابر برزیل به میدان رفت، نیوزیلند با انگلیس بازی کرد، اما تیم ملی ایران تنها موفق به انجام دیداری تدارکاتی مقابل تیم جوانان تیخوانا شد.

وی با تمجید از عملکرد بازیکنان افزود: ملی‌پوشان با وجود تمام مشکلات و محدودیت‌ها نمایش‌های قابل قبولی ارائه کردند و شایسته قدردانی هستند. به گفته سرمربی تیم ملی، دولت، وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال و مهدی تاج هر آنچه در توان داشتند برای حمایت از تیم انجام دادند و اگرچه شرایط ایده‌آل نبود، اما مسئولان تلاش کردند بهترین امکانات ممکن را فراهم کنند. او همچنین حضور رئیس‌جمهور در اردوی تیم ملی را نشانه توجه ویژه به این تیم دانست.

قلعه‌نویی در ادامه، یکی از دستاوردهای مهم حضور ایران در جام جهانی را بازتاب گسترده نام کشور در سطح بین‌المللی عنوان کرد و گفت عملکرد تیم ملی باعث شد بسیاری از چهره‌های مطرح فوتبال جهان درباره ایران صحبت کنند. وی با اشاره به پیام رئیس فیفا و همچنین اظهارات سرمربی تیم ملی بلژیک پیش از دیدار با ایران، این موارد را نشانه احترام جامعه فوتبال به کیفیت فنی تیم ملی دانست.

سرمربی تیم ملی همچنین درباره برنامه‌های آماده‌سازی پیش از جام جهانی توضیح داد: برگزاری اردو در اسپانیا یا پرتغال در برنامه کادر فنی قرار داشت تا تیم با توجه به اختلاف زمانی، زودتر با شرایط مسابقات تطبیق پیدا کند، اما این برنامه‌ها عملی نشد. با این وجود، او تأکید کرد بازیکنان تیم ملی با وجود تمام دشواری‌ها عملکردی شایسته از خود به نمایش گذاشتند.

انتهای پیام/