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بیرانوند: از مردم عذرخواهی می‌کنم

بیرانوند: از مردم عذرخواهی می‌کنم
کد خبر : 1807318
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علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران، پس از بازگشت کاروان ایران از جام جهانی ضمن عذرخواهی از هواداران بابت حذف از این رقابت‌ها، تأکید کرد ملی‌پوشان با تمام توان برای جبران این ناکامی در جام ملت‌های آسیا تلاش خواهند کرد.

به گزارش ایلنا، کاروان تیم ملی فوتبال ایران پس از پایان رقابت‌های جام جهانی به تهران بازگشت و با استقبال هواداران روبه‌رو شد. در حاشیه این مراسم، علیرضا بیرانوند که با عملکرد قابل قبول خود، به‌ویژه در دیدار مقابل بلژیک، یکی از بازیکنان شاخص ایران در این مسابقات بود، دقایقی با خبرنگاران و هواداران گفت‌وگو کرد.

دروازه‌بان تیم ملی در ابتدای صحبت‌های خود با قدردانی از حمایت مردم، از هواداران بابت ناکامی در خوشحال کردن آنها عذرخواهی کرد و گفت اعضای تیم ملی از اینکه نتوانستند انتظارات مردم را برآورده کنند، احساس شرمندگی دارند.

بیرانوند با اشاره به انگیزه بالای بازیکنان برای جبران این نتیجه اظهار داشت: امیدوارم در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا بتوانیم عملکردی درخور ارائه دهیم و این ناکامی را جبران کنیم.

وی در پایان نیز با ابراز محبت نسبت به هواداران، ابراز امیدواری کرد تیم ملی در آینده نزدیک نتایجی کسب کند که باعث خوشحالی مردم شود و از حمایت همیشگی آنها قدردانی کرد.

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