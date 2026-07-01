به گزارش ایلنا، کاروان تیم ملی فوتبال ایران پس از پایان رقابت‌های جام جهانی امروز وارد تهران شد و با استقبال پرشمار هواداران روبه‌رو شد. ازدحام جمعیت در محل استقبال موجب شد اعضای تیم ملی فرصت چندانی برای گفت‌وگو با خبرنگاران نداشته باشند و بیشتر بازیکنان و اعضای کادر فنی پس از حضور کوتاه، محل را ترک کنند.

در این میان، مهدی محمدنبی، سرپرست تیم ملی، در گفت‌وگویی کوتاه از حمایت مردم، رسانه‌ها و تمامی افرادی که در این مدت کنار تیم ملی بودند، قدردانی کرد.

وی با اشاره به شرایطی که تیم ملی در جریان مسابقات با آن مواجه بود، اظهار داشت: با وجود محدودیت‌ها، فشارها و دشواری‌های موجود، این نتیجه به دست آمد و اعضای کادر فنی، بازیکنان و فدراسیون فوتبال برای موفقیت تیم تلاش زیادی انجام دادند. همچنین مسئولیت امور لجستیکی تیم نیز بر عهده فدراسیون فوتبال بود.

سرپرست تیم ملی در پایان با تشکر دوباره از مردم گفت که به‌زودی فرصت خواهد شد تا درباره اتفاقات اخیر و مسائل مرتبط با حضور تیم ملی در جام جهانی صحبت کند.

محمدنبی در شرایطی وعده ارائه توضیحات تکمیلی را مطرح کرد که به دلیل صادر نشدن ویزای آمریکا، امکان حضور او در کنار تیم ملی در محل برگزاری رقابت‌ها فراهم نشد و وی بخش قابل توجهی از امور اجرایی تیم را از کشور مکزیک پیگیری می‌کرد. انتظار می‌رود او در روزهای آینده جزئیات بیشتری درباره روند اعزام، مشکلات اجرایی و حواشی حضور تیم ملی در جام جهانی ارائه کند.

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