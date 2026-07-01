عضو هیئترئیسه فدراسیون فوتبال: با این روند به جایی نمیرسیم
عضو هیئترئیسه فدراسیون فوتبال با تأکید بر ضرورت اصلاح برنامهریزی تیم ملی، گفت ایران برای رسیدن به موفقیت در جام ملتهای آسیا و عبور از مرحله گروهی جام جهانی باید روی زیرساختها، جوانگرایی و برگزاری دیدارهای تدارکاتی باکیفیت سرمایهگذاری کند.
به گزارش ایلنا، فرزین دبیری در حاشیه بازگشت کاروان تیم ملی فوتبال ایران از رقابتهای جام جهانی، با اشاره به شرایط این تیم در طول مسابقات اظهار کرد: ملیپوشان با وجود دشواریهای فراوان در این رقابتها حضور پیدا کردند و حتی در روند رفتوآمد به کشور میزبان نیز با مشکلات متعددی روبهرو بودند. با این حال، بازیکنان با تمام توان برای موفقیت تیم ملی تلاش کردند.
وی با پذیرش برخی کاستیها در روند آمادهسازی تیم ملی افزود: به عنوان عضو هیئترئیسه فدراسیون معتقدم ایرادهایی در برنامهریزی وجود داشت و باید دیدارهای تدارکاتی باکیفیتتری برگزار میشد. شاید شرایط همیشه مهیا نبوده باشد، اما لازم است از این پس نگاه بلندمدتتری به آینده داشته باشیم. نباید تنها هدفگذاری ما حضور در جام جهانی باشد، بلکه باید برای صعود به مراحل بالاتر برنامهریزی کنیم.
دبیری با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای فوتبال کشور گفت: توجه جدی به تیمهای پایه، بهویژه ردههای جوانان و امید، ضروری است. همچنین باید میانگین سنی تیم ملی کاهش پیدا کند تا بتوانیم در رقابتهای آینده، از جمله جام ملتهای آسیا، عملکرد موفقتری داشته باشیم. صعود از مرحله گروهی جام جهانی و حضور در فینال جام ملتهای آسیا نباید همچنان به حسرت فوتبال ایران تبدیل شود.
عضو هیئترئیسه فدراسیون فوتبال ادامه داد: برگزاری اردوهای مناسب و انجام مسابقات دوستانه با تیمهای قدرتمند، بهویژه کشورهای منطقه مانند ترکیه، میتواند به ارتقای سطح فنی تیم ملی کمک کند. اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، دستیابی به موفقیتهای بزرگ دشوار خواهد بود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات امیر قلعهنویی پیش از جام جهانی نیز گفت: حضور در جام جهانی و اینکه تیم ملی در هیچیک از مسابقات شکست نخورد، دستاورد ارزشمندی بود. با این حال، گلایههای سرمربی از شرایط آمادهسازی را قابل درک میدانم. اگر بازیهای تدارکاتی مناسبتری برگزار میشد یا ترتیب مسابقات متفاوت بود، شاید شرایط برای کسب نتایج بهتر فراهم میشد.
دبیری در پایان خاطرنشان کرد: تیم ملی برای صعود به مرحله بعد به بیش از سه امتیاز نیاز داشت و این موضوع از قبل مشخص بود. با وجود این، بازیکنان با تمام وجود برای سربلندی ایران تلاش کردند و بدشانسی نیز در حذف تیم از رقابتها بیتأثیر نبود.