ترکیب احتمالی بوسنی و آمریکا | آمریکا در اندیشه پایان طلسم

به گزارش ایلنا، تیم ملی آمریکا با عملکردی مقتدرانه در مرحله گروهی، صعود خود به مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی را به عنوان تیم نخست گروه قطعی کرد. این تیم پس از برتری چهار بر یک مقابل پاراگوئه در دیدار افتتاحیه و پیروزی دو بر صفر برابر استرالیا، پیش از مسابقه پایانی صعودش را مسجل کرده بود.

همین شرایط باعث شد مائوریسیو پوچتینو در دیدار سوم برابر ترکیه به چند مهره اصلی خود استراحت بدهد. هرچند این تصمیم با شکست در دقایق پایانی همراه شد، اما کادر فنی توانست بازیکنان کلیدی را با آمادگی کامل برای آغاز مرحله حذفی حفظ کند.

در سوی دیگر، تیم ملی بوسنی و هرزگوین پس از شکست سنگین مقابل سوئیس، با کسب یک تساوی برابر کانادا و پیروزی سه بر یک مقابل قطر توانست به عنوان یکی از بهترین تیم‌های سوم راهی مرحله حذفی شود.

بوسنی تاکنون نشان داده تیمی فیزیکی و قدرتمند در نبردهای هوایی است و بخش قابل توجهی از خطرات خود را از روی ضربات ایستگاهی ایجاد می‌کند؛ به‌طوری که سه گل این تیم در رقابت‌ها از روی ارسال‌های کرنر به ثمر رسیده است.

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های آمریکا در این مسابقه، آمار ناموفق این تیم برابر نمایندگان اروپا در جام جهانی است. آمریکایی‌ها در ۱۰ تقابل اخیر خود مقابل تیم‌های اروپایی شکست خورده‌اند و بیش از دو دهه از آخرین پیروزی‌شان برابر تیمی از این قاره می‌گذرد.

در آستانه این دیدار، بازگشت کریستین پولیسیک پس از برطرف شدن مصدومیت جزئی، خبر امیدوارکننده‌ای برای کادر فنی آمریکا محسوب می‌شود؛ بازیکنی که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در باز کردن خط دفاعی منسجم بوسنی و هرزگوین ایفا کند.

ترکیب احتمالی دو تیم

آمریکا:

فریس، فریمن، ریچاردز، ریم، رابینسون، آدامز، تیلمن، دست، مک‌کنزی، پولیسیک، بالوگون

بوسنی و هرزگوین:

واسیل، ددیچ، کاتیچ، موهارموویچ، کولاشیناتس، بایرکتارویچ، باشیچ، شونیچ، آلاج‌بگوویچ، دمیروویچ، ژکو

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