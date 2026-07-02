اگر توپ طلا به اولیسه نرسد، فوتبال به آخر خط رسیده است

به گزارش ایلنا، در شرایطی که تنور مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ به اوج حرارت خود رسیده است، مایکل اولیسه به عنوان ستاره بی‌چون‌وچرای خروس‌ها در مستطیل سبز قد علم کرده و همین درخشش خیره‌کننده، ویلی سانیول را متقاعد ساخته که جوایز انفرادی دنیای فوتبال باید به این بازیکن تعلق گیرد.

مدافع اسبق باواریایی‌ها و تیم ملی فرانسه در گفتگو با نشریه بیلد درباره فرم ایده‌آل این ستاره اظهار داشت: اولیسه بهترین در دنیاست، فرسنگ‌ها جلوتر از تمام بازیکنان دیگر. اگر او در پایان سال برنده توپ طلا نشود، قطعاً یک جای کار در فوتبال به شدت می‌لنگد.

سرمربی فعلی تیم ملی گرجستان که عناوین و افتخارات متعددی را در آلیانز آرنا به دست آورده است، خاطرنشان کرد که هواداران فرانسوی از هر سن و سالی اکنون به طور کامل پشت این وینگر مهارناپذیر متحد شده‌اند.

سانیول حتی پا را فراتر گذاشت و مدعی شد که او و دیگر فوتبالیست‌های حرفه‌ای سابق، بیش از هر ستاره مدرن دیگری در دنیای امروز، با سبک بازی اولیسه همزادپنداری می‌کنند و همین موضوع او را به شماره یک در سلسله‌مراتب فعلی فوتبال جهان تبدیل می‌کند.

رونمایی از نسخه مدرن زین‌الدین زیدان

این پیشکسوت نامدار در یک مقایسه جنجالی و چالش‌برانگیز، اولیسه را بازیکنی به مراتب خالص‌تر در خدمت تیم نسبت به اسطوره‌هایی دانست که در دو دهه گذشته بر فوتبال جهان سیطره داشته‌اند. سانیول در تشریح روحیه فداکارانه این بازیکن گفت:" اولیسه به سادگی یک بازیکن کاملاً در خدمت تیم است، نه یک فردگرا. برای فرزندان ما، سرانجام یک الگوی بزرگ پیدا شده است... اگر بخواهم رک بگویم، برای اولیسه اصلاً اهمیتی ندارد که گل بزند، پاس گل بدهد یا نه. شما می‌توانید ببینید که او به انجام کاری برای خودش فکر نمی‌کند، بلکه همیشه به این نگاه می‌کند که چه چیزی به تیم کمک می‌کند."

او در ادامه افزود: "زین‌الدین زیدان هم دقیقاً همین‌طور بود. لیونل مسی و کریستیانو رونالدو که در ۱۵ سال گذشته بر فوتبال جهان مسلط بوده‌اند، کمی بیشتر برای خودشان و برای آمار و ارقامشان بازی می‌کنند. هیچ خرده‌ای به رونالدو و مسی نیست، آن‌ها بزرگ هستند. اولیسه فقط یک بازیکن واقعی در خدمت تیم است."

تفاوت‌ بنیادی دو ستاره فرانسوی

این ستایش‌ بی‌سابقه از اولیسه در زمانی مطرح می‌شود که شایعات سنگینی مبنی بر انتقال او به سانتیاگو برنابئو به گوش می‌رسد. گزارش‌ها حاکی از آن است که رئال مادرید در حال آماده‌سازی یک پیشنهاد رکوردشکن در جهان است تا زوج مخوف او را در کنار کیلیان امباپه تشکیل دهد.

با وجود اینکه امباپه همچنان پوستر و نماد اصلی فوتبال فرانسه به شمار می‌رود، سانیول معتقد است که این دو بازیکن اولویت‌های کاملاً متفاوتی در داخل و خارج از زمین دارند.

سانیول با اشاره به این موضوع ابراز داشت: "امباپه بیشتر روی خودش، روی دوران حرفه‌ای‌اش و روی گل‌هایش تمرکز دارد. به همین دلیل است که اغلب کمی انتقاد از او وجود دارد."

او کماکان حمایت خود را از مهاجم رئال مادرید اعلام کرد تا جام جهانی را به عنوان آقای گل به پایان برساند. از سوی دیگر، امباپه نیز پیش از این به تمجید از اولیسه پرداخته و به ظرافت و دید بالایی که این بازیکن سابق کریستال پالاس به تیم ملی تزریق کرده، اعتراف کرده است.

ظهور اوپامکانو در قامت لوسیو جدید بایرن مونیخ و خروس‌ها

اولیسه تنها ستاره بایرن مونیخ نیست که در این تورنمنت چشم سانیول را به خود خیره کرده است. دایو اوپامکانو، مدافع میانی فرانسوی‌ها نیز به دلیل سلطه فیزیکی و بهبود امنیت تکنیکی‌اش، مورد تمجید جدی این پیشکسوت قرار گرفته است. سانیول این مدافع وسط را با یکی از هم‌تیمی‌های افسانه‌ای و سابق خود در آلیانز آرنا مقایسه کرد تا نشان دهد نسل فعلی استعدادهای فرانسوی تا چه حد بالا ارزیابی می‌شوند.

سانیول درباره این مدافع تنومند گفت:"از نظر تیپ بازی، او مانند یک هم‌تیمی قدیمی در بایرن، یعنی لوسیو است. آن بازیکن برزیلی هم یک ماشین در زمین بود، به طرز باورنکردنی از نظر فیزیکی قوی بود."

او در پایان یادآور شد: "اوپامکانو در مقایسه با یک سال پیش اشتباهات تکنیکی کمتری مرتکب می‌شود و اخیراً گام‌هایی به جلو در بایرن و تیم ملی برداشته است." حالا با حضور اوپامکانو به عنوان لنگرگاه خط دفاعی و اولیسه به عنوان طراح و گرداننده بازی در خط حمله، تیم ملی فرانسه کاملاً مجهز به نظر می‌رسد تا انتقام شکست تلخ سال ۲۰۲۲ را گرفته و دوباره تاج و تخت پادشاهی فوتبال جهان را پس بگیرد.

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