فرانسه دو سال است حریف ما نشده

به گزارش ایلنا، لامین یامال ستاره خط حمله تیم ملی اسپانیا با اعتماد به نفسی بی‌نظیر به ارزیابی قدرت رقبای بزرگ خود پرداخته و با یادآوری نتایج دیدارهای رو در رو، ادعای برتری فرانسوی‌ها را به چالش کشیده است.

پدیده تکنیکی ماتادورها با اشاره به ناکامی فرانسوی‌ها در دو سال گذشته برابر لاروخا، جنگ روانی را به اوج رساند و گفت: «فرانسه دو سال است که موفق به شکست دادن ما نشده، بنابراین آن‌ها را نمی‌توان تیمی بهتر از ما دانست.»

پافشاری بر سلطنت لاروخا

یامال در ادامه با وجود تمجید از مهره‌های سرشناس حریف، تأکید کرد که آن‌ها تافته جدابافته‌ای در دنیای فوتبال نیستند و عنوان کرد: «آن‌ها در سطح فوق‌العاده‌ای قرار دارند و بازیکنان شگفت‌انگیزی در اختیار دارند، اما من فکر نمی‌کنم که آن‌ها بالاتر از بقیه باشند.»

ستاره لاروخا در پایان صحبت‌های خود، با قاطعیت از جایگاه و ابهت تیم ملی کشورش دفاع کرد و با فرستادن سیگنالی واضح برای تمام مدعیان گفت: «برای من، هیچ تیمی بالاتر از اسپانیا نیست.»

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