پاریسنژرمن قهرمان مسابقات تماشاگران ۲۰۲۵-۲۰۲۶ شد
نتایج نهایی مسابقات تماشاگران ۲۰۲۵-۲۰۲۶ مشخص شد و پاریسنژرمن با عملکرد فوقالعاده خود در این رقابتها، برای سومین سال متوالی عنوان قهرمانی را به دست آورد.
به گزارش ایلنا، پاریسنژرمن که پیش از این قهرمانی در لیگ فرانسه و لیگ قهرمانان اروپا را نیز کسب کرده بود، در این مسابقات نیز با ۵۲۵ امتیاز در صدر جدول قرار گرفت. این تیم با فاصلهای قابل توجه از رقبای خود، از جمله رن (۴۷۶ امتیاز) و المپیک مارسی (۴۷۱ امتیاز) پیشی گرفت.
در این بین، الماسهای تماشاگران نیز در لیگ ۲ به وضوح به نمایش گذاشته شد. تیم آسناِتین با ۴۵۷ امتیاز قهرمان این بخش شد و به راحتی از تیمهای دیگر مانند استاده ریمس (۳۱۶ امتیاز) و رودز آوریون فوتبال (۲۹۲ امتیاز) پیشی گرفت.
در این رقابتها، تیم آسناِتین همچنین در بخش مربوط به جو تماشاگران با ۱۲۳ امتیاز برتری خود را نشان داد و تیمهای رد استار (۱۰۶ امتیاز) و لو مان (۱۰۰ امتیاز) در ردههای بعدی قرار گرفتند.
در نهایت، تیم مونیخ با ۱۵۶ امتیاز در قعر جدول مسابقات تماشاگران قرار گرفت و نشان داد که نتایج در این بخش میتواند با نتایج لیگ متفاوت باشد.