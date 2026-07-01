آرایش جنگی شیاطین سرخ برای شکار شیرهای ترانگا

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال بلژیک پس از پایان مقتدرانه مرحله گروهی با پیروزی قاطع و چشمگیر مقابل نیوزیلند، با کوهی از اعتماد به نفس پا به مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ می‌گذارد. شیاطین سرخ با هدایت رودی گارسیا، به عنوان صدرنشین گروه G به کار خود در مرحله گروهی پایان دادند و اکنون باید در چالشی سخت و نفس‌گیر به مصاف سنگال بروند؛ تیمی که به عنوان یکی از بهترین تیم‌های رتبه سومی کل تورنمنت به این مرحله صعود کرده است.

اگرچه بلژیک کار خود را در این جام با دو تساوی ناامیدکننده مقابل مصر و ایران آغاز کرد، اما پیروزی پرگل و متقاعدکننده ۵ بر ۱ در آخرین بازی مرحله گروهی، نشان‌دهنده شکل‌گیری یک روند صعودی و ترسناک در این تیم است. آن نمایش درخشان همچنین روحیه‌ای مضاعف و تزریق اعتمادی بی‌نظیر را برای شیاطین سرخ پیش از ورود به مرحله مرگ و زندگی مسابقات به همراه داشته است.

اعتماد کامل رودی گارسیا به آتشبار هجومی بلژیک

برای این تقابل سرنوشت‌ساز، انتظار می‌رود رودی گارسیا به همان هسته اصلی و مهره‌های کلیدی اعتماد کند که بهترین نمایش بلژیک در این تورنمنت را تا به اینجا رقم زده‌اند. تیبو کورتوا مانند همیشه به عنوان صخره و حامی اصلی درون دروازه قرار خواهد گرفت و خط دفاعی چهار نفره‌ای متشکل از تیموتی کاستانیه، براندون مشله، آرتور تئاتر و ماکسیم دکویپر از قفس توری او محافظت خواهند کرد.

در میانه میدان، هانس واناکن و یوری تیلمانس وظیفه برقراری تعادل در بازی و توزیع مناسب توپ را بر عهده دارند، در حالی که کوین دی‌بروینه در نقشی پیشرفته‌تر و به عنوان مهندس اصلی، حملات شیاطین سرخ را طراحی و ارکستر تهاجمی تیم را رهبری خواهد کرد. در پیشانی خط حمله نیز روملو لوکاکو به عنوان مهره مهارناپذیر بلژیک به میدان می‌رود.

صخره‌ای سخت در مسیر رویاپردازی شیاطین سرخ

بلژیکی‌ها با وجود اینکه روی کاغذ در قامت تیم مدعی پیروزی و شانس اول صعود گام به میدان می‌گذارند، اما به خوبی آگاهند که با حریفی بسیار خطرناک و زهرآگین روبرو هستند. تیم ملی سنگال پس از پیروزی مقتدرانه و ۵ بر ۰ مقابل عراق، جایگاه خود را در مرحله حذفی تثبیت کرد و اکنون با اتکا به فرم فوق‌العاده ستاره‌هایی چون سادیو مانه، اسماعیلا سار، لامین کامارا و ایلیمان اندایه با بالاترین سطح انگیزه به آتلانتا می‌آید.

این نماینده شایسته آفریقا به دنبال این خواهد بود تا با تکیه بر سرعت بالای بازیکنانش در ضد حملات به بلژیک ضربه بزند و در عقب زمین نیز به رهبری و کاریزمای تدافعی کالیدو کولیبالی تکیه کند. پاپ تیاو، سرمربی سنگال، احتمالاً تیمش را از همان سوت آغازین بازی با آرایشی هجومی و جسورانه روانه میدان خواهد کرد.

ترکیب احتمالی تیم ملی بلژیک (۱-۲-۳-۴):

تیبو کورتوا؛ تیموتی کاستانیه، براندون مشله، آرتور تئاتر، ماکسیم دکویپر؛ هانس واناکن، یوری تیلمانس؛ کوین دی‌بروینه، لئاندرو تروسار، جرمی دوکو؛ روملو لوکاکو.

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