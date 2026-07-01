نقشه جنگی بوسنی برای خلق حماسه تاریخی

به گزارش ایلنا، شاگردان سرگی باربارز به عنوان یکی از بهترین تیم‌های رتبه سومی کل تورنمنت جواز حضور در این مرحله را کسب کردند؛ آن‌ها در گروهی که سوئیس و کانادا در آن حضور داشتند، موفق به کسب ۴ امتیاز شدند. تیم بوسن که برای اولین بار در تاریخ خود به عنوان یک کشور مستقل به مرحله حذفی جام جهانی راه یافته‌، حالا باید در خاک یکی از میزبانان مسابقات به میدان برود. آن‌ها اگرچه روی کاغذ به عنوان تیم ضعیف‌تر و شانس کمتری برای صعود شناخته می‌شوند، اما با ترکیبی مجهز به تجربیات لیگ برتری و ادوار اروپایی، می‌توانند شب سختی را برای تیم ملی آمریکا رقم بزنند.

تقویت دژ دفاعی با پایان محرومیت ستاره ساسولو

باربارز برای این بازی بزرگ یک مژده و تقویت تاکتیکی مهم دریافت کرده است؛ تاریک موهارموویچ به ترکیب تیم بازمی‌گردد. مدافع میانی ۲۳ ساله ساسولو به دلیل دریافت کارت قرمز در دیدار برابر سوئیس، از بازی با قطر محروم بود، اما با گذراندن دوران محرومیتش حالا در دسترس کادر فنی است. بازگشت او ستون فقرات دفاعی بوسنی را بازسازی می‌کند و زوج مجرب مدنظر باربارز را برای مهار حرکات خطرناک فولارین بالوگان در اختیارش قرار می‌دهد.

در سمت مقابل، حضور عمار ددیچ به دلیل مشکل ران پا در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. مدافع راست بنفیکا به تمرینات تیم بازگشته اما هنوز چراغ سبز کامل پزشکی را دریافت نکرده است؛ در صورتی که ددیچ به این بازی نرسد، انتظار می‌رود عمار ممیچ در این پست به کار گرفته شود. هیچ مصدومیت یا غیبت دیگری در میان سایر اعضای کاروان بوسنی گزارش نشده است.

ارتش باسابقه بوسنی با فرماندهی ادین ژکوی ۴۰ ساله

ادین ژکو در سن ۴۰ سالگی بازوبند کاپیتانی تیم را بر بازو می‌بندد؛ مهاجم کهنه‌کاری که با کوله‌باری از ۱۵۰ بازی ملی و ۷۳ گل زده پا به این نبرد حذفی می‌گذارد. او در بازی افتتاحیه مقابل کانادا نیمکت‌نشین بود و از او استفاده نشد، اما در دیدارهای بعدی برابر سوئیس و قطر فیکس بازی کرد و حالا در خط حمله بوسنی در کنار ارمدین دمیروویچ به میدان خواهد رفت. کریم آلایبگوویچ نیز که با گلزنی مقابل قطر به یکی از جوان‌ترین گلزنان تاریخ جام جهانی تبدیل شد، در پست بال راست فعالیت خواهد کرد.

اسمیر بایرکتارویچ — بازیکن متولد ویسکانسین آمریکا که تصمیم گرفت پیراهن سرزمین پدری‌اش را بر تن کند — با سرعت بالا و نفوذهای مستقیمش در بال چپ به میدان می‌رود. از سوی دیگر، آمار فوق‌العاده بوسنی در ضربات ایستگاهی، سلاح مرگبار و تعیین‌کننده آن‌ها در این جام بوده است؛ ثبت سه گل از روی ضربات کرنر در مرحله گروهی، بیشترین آمار ثبت‌شده توسط یک تیم در یک دوره جام جهانی از زمان درخشش انگلیس در سال ۲۰۱۸ (با ۴ گل) به شمار می‌رود. ایوان شونییچ و عامر باشیچ موتور محرک میانه میدان را تشکیل می‌دهند و ساد کولاسیناچ نیز با تکیه بر قدرت بدنی بالایش در پست دفاع چپ بازی خواهد کرد. نیکولا واسیلی نیز همانند بازی‌های قبل حامی قفس توری اژدهاها است.

ترکیب احتمالی تیم ملی بوسنی و هرزگوین (۲-۴-۴):

نیکولا واسیلی؛ عمار ممیچ، نیکولا کاتیچ، تاریک موهارموویچ، ساد کولاسیناچ؛ اسمیر بایرکتارویچ، ایوان شونییچ، عامر باشیچ، کریم آلایبگوویچ؛ ارمدین دمیروویچ، ادین ژکو.

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