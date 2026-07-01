برناردو سیلوا: قربانی تاکتیکی پرتغال در جام جهانی
برناردو سیلوا، ستاره جدید رئال مادرید، از ابتدای جام جهانی ۲۰۲۶ جایگاه ثابتش در ترکیب پرتغال را از دست داده است.
به گزارش ایلنا، ظهور ژوائو نوس و ویتینیا در خط میانی، این هافبک باتجربه را به نیمکتنشین تبدیل کرده؛ وضعیتی که کارشناسان پرتغالی آن را «قربانی تاکتیکی» مینامند.
از ۲۰ بازی که برناردو سیلوا از یورو ۲۰۲۴ به این سو برای پرتغال دعوت شده، در ۱۴ مورد از ابتدا در ترکیب بوده است. در این جام جهانی هم همینطور شروع کرد، اما بعد از ۴۵ دقیقه روبرتو مارتینز او را تعویض کرد و از آن لحظه به بعد دیگر در ترکیب اصلی جایی نداشته است. ژوائو فلیکس جای او را گرفت، اما واقعیت این است که ویتینیا و ژوائو نوس در سلسلهمراتب تیم ملی پرتغال از او جلوترند.
برناردو ساعاتی پیش از حرکت به تورنتو برای دیدار با کرواسی در یکشانزدهم نهایی، در پالمبیچ گفت: «اگر بگویم هافبک وسط هستم، مثل تمام فصل در سیتی، دارم برخلاف مسیر کارنامهام حرف میزنم. سرمربی از من میخواهد در موقعیتهای دیگری بازی کنم. آمادهام. طبیعتاً با موقعیتهای مرکزی بهتر کنار میآیم، اما اینجا آمدهام که کمک کنم.»
برناردو از کنار رفتن به نیمکت ابراز نارضایتی نمیکند، اما روشن است که دوست دارد بخشی از تیم باشد: «البته که میخواهم در زمین باشم و فکر میکنم میتوانم کمک کنم. آمادهام به هر شکلی که بتوانم کمک کنم؛ چه ۵ دقیقه بازی کنم، چه در رختکن باشم.» این حرفهای یک کهنهکاری است که فراز و نشیب را تجربه کرده و میداند گاهی باید منافع شخصی را کنار گذاشت.
هافبک یا وینگر؟ مشکل اصلی اینجاست
ریشه اصلی این وضعیت اما نه ژوائو فلیکس است و نه پدرو نتو که به عنوان وینگر راست بازی میکند. توماش دا کونیا، روزنامهنگار پرتغالی دازن و رادیو تیاساف، در گفتوگو با مارکا توضیح داد: «وضعیت برناردو سیلوا پیچیده اما ساده است. دلیل اصلی کمرنگ شدن نقشش، ظهور ژوائو نوس و ویتینیاست که حالا بازیکنان ثابت ترکیب هستند. این دو به علاوه برونو فرناندز که علیرغم فرم اخیرش بازیکن ثابت است، سه هافبک مرکزی مارتینز را تشکیل میدهند.»
پدرو باراتا از روزنامه اکسپرسو هم این تحلیل را تأیید کرد: «این روزها برناردو بازیکنی کاملاً ذهنی است؛ بیشتر سازماندهنده، درگیر پاسهای اول و بازی به عنوان هافبک مرکزی. اما در پرتغال این موقعیتها معمولاً به ویتینیا یا ژوائو نوس میرسد و او همچنان به عنوان وینگر راست بازی میکند؛ موقعیتی که اخیراً در سیتی کمتر تجربه کرده.»
دا کونیا صریحتر بود: «برناردو سیلوا دیگر وینگر نیست. آن بداههسازی و دریبلزدنهایی که در موناکو یا اوایل دوران انگلیسش داشت را ندارد. مشکل این است که مارتینز سلسلهمراتب مشخصی دارد و تصمیمهای پیچیده نمیگیرد. به همین دلیل از برناردو به عنوان وینگر راست استفاده میکند، اما پرتغال به وینگری مثل برناردو نیاز ندارد. حتی در سیتی هم به عنوان هافبک مرکزی، عمدتاً کنار رودری، جا افتاده. توپ را از دست نمیدهد، اما سرعت و دریبل ندارد؛ دیگر همان برناردو سیلوای قدیم نیست.»
آیا مقابل کرواسی به ترکیب برمیگردد؟
با این حال، حضور او در ترکیب اصلی مقابل کرواسی منتفی نیست. مارتینز در نشست خبری پس از بازی با کلمبیا از احتمال تغییر در ترکیب حرف زد و چهار روز فرصت داشته تا برای این دیدار آماده شود.
دا کونیا در جمعبندی گفت: «بحث اصلی الان این است که آیا او را در وینگ راست بگذاریم یا از ترکیب بیرون بگذاریم؛ این مهمترین سؤال پیش روی مارتینز است. مقابل کلمبیا فکر میکنم برناردو به شدت کمبودش احساس شد به عنوان بازیکنی که میتواند ریتم بازی را کنترل کند، اما جا دادنش در ترکیب الان خیلی سخت شده. مقابل کرواسی بازی کندتری خواهیم داشت، ولی هیچ چیز قطعی نیست.»
باراتا هم نکته پایانی مهمی را مطرح کرد: «در این جام جهانی پرتغال به عنوان یک واحد منسجم بازی نمیکند؛ تیم خیلی از هم گسسته است و این به برناردو آسیب میزند، هرچند باید گفت وقتی در زمین بوده هم عملکرد خوبی نداشته. او قربانی تاکتیکی است، اما نه تنها به خاطر انتخابهای مارتینز.»