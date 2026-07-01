به گزارش ایلنا، شاگردان سباستین دزابر به عنوان بهترین تیم رتبه سومی کل تورنمنت جواز حضور در این مرحله را کسب کردند و در گروه K مسابقات تنها با یک امتیاز اختلاف نسبت به پرتغال در جایگاه بعدی قرار گرفتند. آن‌ها در حالی پا به این مسابقه بزرگ می‌گذارند که پیش از این در مرحله گروهی، یقه یکی از غول‌های فوتبال اروپا را چسبیده و با کامبکی تماشایی به تساوی رسیده‌اند. جمهوری دموکراتیک کنگو، کشوری که بیشتر با تلخی‌های فوتبالی خو گرفته تا جشن و پایکوبی، حالا با باوری واقعی به آتلانتا قدم گذاشته است؛ باوری بر این مبنا که آن‌ها توانایی خلق یک شگفتی بزرگ را دارند.

لژیونرهای باسابقه لیگ برتری در خدمت ساختار دفاعی دزابر

دزابر برای این نبرد حساس هیچ‌گونه نگرانی از بابت مصدومیت بازیکنانش ندارد و انتظار می‌رود به سیستم ۲-۳-۵ بازگردد؛ آرایشی که در دو بازی از سه مسابقه مرحله گروهی از آن استفاده کرده بود، هرچند که در دیدار مرگ و زندگی مقابل ازبکستان به سیستم چهار دفاعه روی آورده بود. مهره‌های حاضر در این خط دفاعی پنج نفره، آشنایی منحصربه‌فردی با فوتبال انگلیس دارند که شاید در این تورنمنت بی‌نظیر باشد.

آرون وان-بیساکا در پست وینگ‌بک راست، سال‌ها در منچستریونایتد توپ زده و با فضای لیگ برتر کاملاً عجین است. اکسل توانزبه، شانسل امبمبا — کاپیتان باسابقه با بیش از ۱۰۰ بازی ملی — و آرتور ماسوآکو، خط دفاعی مستحکمی را تشکیل می‌دهند که بر پایه تجربه بالا و اصالت لیگ برتری بنا شده است.

از پدیده نیوکاسل تا گلزن باتجربه ادوار اروپایی

یوآن ویسا را باید پدیده بی‌چون‌وچرای کاروان کنگو در این تورنمنت دانست. مهاجم نیوکاسل یونایتد فصل سختی را در لیگ برتر انگلیس سپری کرد، اما در جام جهانی کاملاً متحول شده و سه گل از چهار گل پلنگ‌ها در مرحله گروهی را به ثمر رسانده است؛ از جمله گل سر باارزش مقابل پرتغال و دبل تماشایی برابر ازبکستان. سرعت بالا، توانایی در نبردهای هوایی و غریزه گلزنی او، جدی‌ترین تهدید انفرادی برای خط دفاعی انگلیس به شمار می‌رود. سدریک باکامبو نیز با ثبت ۵۷ گل ملی و کوله‌باری از تجربه در لیگ‌های معتبر اروپایی، زوج هوشمندی را در کنار او تشکیل می‌دهد.

در میانه میدان، نوآ سادیکی از ساندرلند انضباط تدافعی لازم را برقرار می‌کند تا وینگ‌بک‌ها با خیالی آسوده به جلو حرکت کنند. ژان‌مارک ماکوسو موندله و فیستون مایلی — که به عنوان یار تعویضی مقابل ازبکستان گلزنی کرد — گزینه‌های در دسترس دیگر برای تقویت عمق ترکیب هستند. همچنین فیاکره نتواری امپاسی وظیفه حراست از قفس توری را بر عهده خواهد داشت.

ترکیب احتمالی جمهوری دموکراتیک کنگو (۲-۳-۵):

امپاسی؛ وان-بیساکا، توانزبه، امبمبا، کاپوادی، ماسوآکو؛ موتوسامی، سادیکی، کایمبه؛ باکامبو، ویسا.

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