به گزارش ایلنا، تیم‌های بزرگ لیگ برتر انگلیس در هفته‌های اخیر مذاکرات خود را برای جذب اهداف موردنظرشان شدت بخشیده‌اند و چند انتقال مهم به مراحل پایانی نزدیک شده است.

آرسنال همچنان به دنبال تقویت خط میانی؛ بارکولا در رادار توپچی‌ها

آرسنال همچنان قصد دارد خط میانی خود را تقویت کند و مورگان راجرز، هافبک استون‌ویلا، یکی از گزینه‌های اصلی این باشگاه محسوب می‌شود. با این حال، استون‌ویلا برای فروش این بازیکن مبلغی در حدود ۱۳۰ میلیون پوند درخواست کرده است.

توپچی‌ها علاوه بر راجرز، همچنان شرایط برونو گیمارش را نیز دنبال می‌کنند و قصد دارند پیشنهاد جدیدی برای جذب این هافبک ارائه دهند.

در صورت ناکامی در جذب گزینه‌های اصلی، الکس اسکات از بورنموث به عنوان گزینه جایگزین مطرح شده است. همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که استعدادیاب‌های آرسنال عملکرد بردلی بارکولا، ستاره جوان فرانسوی را زیر نظر دارند؛ بازیکنی که لیورپول نیز علاقه زیادی به جذب او دارد.

پیشنهاد ۱۷ میلیون پوندی بشیکتاش برای تروسارد

در همین حال، آینده لئاندرو تروسارد در آرسنال همچنان نامشخص است.

طبق گزارش رسانه ترکیه‌ای «Sporx»، بشیکتاش پیشنهادی ۱۷ میلیون پوندی برای جذب این وینگر بلژیکی ارائه کرده و منتظر پاسخ باشگاه لندنی است.

تروسارد که در تابستان ۲۰۲۳ از برایتون به آرسنال پیوست، تاکنون در ۱۷۴ مسابقه برای این تیم ۳۶ گل و ۳۴ پاس گل ثبت کرده است. او در حال حاضر همراه تیم ملی بلژیک در جام جهانی حضور دارد و در سه بازی این رقابت‌ها دو گل به ثمر رسانده است.

برخی گزارش‌ها مدعی شده‌اند آرسنال با این پیشنهاد موافقت کرده، اما تصمیم نهایی به خود بازیکن بستگی دارد.

تاتنهام در آستانه خرید ۸۵ میلیون پوندی؛ هدف بعدی تونالی

یکی از مهم‌ترین اخبار بازار، نزدیک شدن ماتیوس فرناندز، هافبک وستهم، به تاتنهام است.

اسپرز با ارائه پیشنهادی ۸۵ میلیون پوندی توانسته منچستریونایتد را در رقابت جذب این بازیکن شکست دهد و حتی مجوز انجام تست‌های پزشکی نیز صادر شده است.

فرناندز آماده پیوستن به هر دو باشگاه بود، اما قدرت مالی بیشتر تاتنهام باعث شده این انتقال به سود تیم لندنی پیش برود. مدیران اسپرز امیدوارند این معامله پیش از آغاز تمرینات پیش‌فصل وستهم نهایی شود.

تاتنهام پس از این انتقال، به دنبال جذب ساندرو تونالی، هافبک نیوکاسل نیز خواهد بود؛ انتقالی که ممکن است حدود ۱۰۰ میلیون پوند هزینه داشته باشد.

این باشگاه پیش از این یان پل فن‌هکه را با مبلغ ۵۲ میلیون پوند جذب کرده و اندی رابرتسون، مارتین دوبراوکا و مارکوس سنسی را نیز به صورت آزاد به خدمت گرفته است.

در خط حمله نیز نام ساوینیو، وینگر منچسترسیتی، به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی مطرح شده است.

منچستریونایتد پس از از دست دادن فرناندز سراغ گزینه‌های جدید رفت

پس از ناکامی در جذب ماتئوس فرناندز، منچستریونایتد حالا تمرکز خود را روی جذب الکس اسکات از بورنموث و فلیکس نمچا از بوروسیا دورتموند گذاشته است.

طبق گزارش‌ها، مایکل کریک علاقه زیادی به اسکات دارد، اما بورنموث تمایلی به فروش این هافبک جوان ندارد و تنها با پیشنهادی نزدیک به ۸۰ میلیون پوند حاضر به مذاکره خواهد شد.

در سوی دیگر، فلیکس نمچا نیز برای بازگشت به لیگ برتر انگلیس چراغ سبز نشان داده و یونایتد امیدوار است با مبلغی کمتر از رقم درخواستی دورتموند به توافق برسد.

چلسی به چند خرید نزدیک شد

چلسی همچنان یکی از فعال‌ترین تیم‌های بازار تابستانی است و مذاکرات خود را برای جذب چند بازیکن ادامه می‌دهد.

آبی‌های لندن با وجود رد شدن پیشنهاد ابتدایی ۸ میلیون پوندی، همچنان برای جذب گرانیت ژاکا از ساندرلند تلاش می‌کنند.

همچنین مذاکرات برای جذب ماکسنس لاکروا ادامه دارد و چلسی به نهایی کردن انتقال مارکو پالسترا و پپ چاواریا نزدیک شده است.

در تازه‌ترین تحول، مذاکرات مستقیم چلسی با رایو وایکانو برای جذب چاواریا آغاز شده و دو باشگاه در حال بررسی جزئیات این انتقال هستند.

چاواریا قرار نیست جانشین مستقیم مارک کوکوریا باشد که دو هفته قبل با مبلغ ۵۱.۸ میلیون پوند راهی رئال مادرید شد.

از سوی دیگر، رسانه اسپانیایی «El Nacional» مدعی شده چلسی پیشنهادی ۸۰ میلیون یورویی برای جذب پائو کوبارسی، مدافع جوان بارسلونا، ارائه کرده که با مخالفت باشگاه کاتالانی روبه‌رو شده است؛ چرا که بارسلونا این بازیکن را غیرقابل فروش می‌داند.

لیورپول همچنان به دنبال بارکولا

لیورپول پس از ناکامی در جذب یان دیومانده، که احتمالاً راهی پاری‌سن‌ژرمن خواهد شد، تمرکز خود را روی بردلی بارکولا گذاشته است.

با این حال، رقابت برای جذب این بازیکن آسان نیست، زیرا آرسنال نیز شرایط او را زیر نظر دارد.

منچسترسیتی وارد رقابت برای استعداد لیل شد

منچسترسیتی نیز به جمع مشتریان ایوب بوعادی، هافبک ۱۸ ساله لیل، اضافه شده است.

این بازیکن مراکشی که فصل درخشانی را در فوتبال فرانسه و جام جهانی پشت سر گذاشته، پیش از این مورد توجه آرسنال قرار داشت.

طبق گزارش‌ها، سیتی قصد دارد این بازیکن را جذب کرده و سپس برای یک فصل دیگر به صورت قرضی در اختیار لیل قرار دهد؛ پیشنهادی که باشگاه فرانسوی نیز با آن موافق است.

بایرن مونیخ: اولیسه فروشی نیست

در آلمان نیز شایعات درباره آینده مایکل اولیسه ادامه دارد، اما هربرت هاینر، رئیس باشگاه بایرن مونیخ، بار دیگر تاکید کرد این بازیکن فروشی نیست.

او در واکنش به علاقه رئال مادرید گفت: «اگر فلورنتینو پرز قصد ارائه پیشنهاد دارد، بهتر است زحمتش را نکشد؛ ما هیچ برنامه‌ای برای فروش مایکل اولیسه نداریم.»

گفته می‌شود رئال مادرید برای جذب این ستاره فرانسوی باید بیش از ۱۵۰ میلیون یورو هزینه کند.

کولو موانی در برنامه‌های تاتنهام نیست

در پایان، گزارش‌ها حاکی از آن است که رندال کولو موانی فصل آینده به تاتنهام بازنخواهد گشت.

این مهاجم فرانسوی که فصل گذشته به صورت قرضی از پاری‌سن‌ژرمن راهی اسپرز شده بود، اکنون در حال مذاکره با یوونتوس است.

با توجه به عملکرد نه‌چندان موفق او در لندن و تغییرات ایجادشده روی نیمکت تاتنهام، بازگشت این مهاجم به تیم انگلیسی بسیار بعید به نظر می‌رسد.

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