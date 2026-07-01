ترکیب احتمالی سه شیرها
تغییرات تاکتیکی توخل در خط دفاعی انگلیس برای نبرد با کنگو
توماس توخل در آستانه دیدار حساس انگلیس مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، به دنبال ایجاد تغییرات اساسی در ساختار تدافعی تیمش است.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال انگلیس کار خود را در مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ روز چهارشنبه برابر جمهوری دموکراتیک کنگو آغاز خواهد کرد؛ سهشیرها با این هدف گام به میدان میگذارند تا روند درخشان خود را که منجر به صدرنشینی شکستناپذیر آنها در گروه L شد، تداوم ببخشند.
شاگردان توماس توخل پس از کسب ۷ امتیاز از ۳ مسابقه مرحله گروهی، صعود خود به مرحله یکشانزدهم نهایی را قطعی کردند و این مرحله را با پیروزی قاطع ۲ بر ۰ مقابل پاناما به پایان رساندند. برنامهریزی توماس توخل برای نبرد حذفی به دلیل نگرانی از مصدومیتهای خط دفاعی با چالشهایی روبرو شده و سرمربی انگلیس را مجبور کرده است تا حداقل یک تغییر در ترکیب اصلی خود ایجاد کند.
بحران در خط دفاعی سهشیرها
انتظار میرود جارل کوانسا پس از آسیبدیدگی از ناحیه مچ پا در جریان پیروزی مقابل پاناما، این مسابقه حساس را از دست بدهد. غیبت او به لیست رو به افزایش مدافعان مصدوم انگلیس اضافه میشود؛ چرا که پیش از این تینو لیورامنتو از حضور در تورنمنت محروم شده بود و ریس جیمز نیز همچنان با مصدومیت همسترینگ دست و پنجه نرم میکند.
این آسیبدیدگیها احتمالاً مسیر را برای حضور جد اسپنس هموار خواهد کرد و انتظار میرود او در پست دفاع راست به میدان برود. مدافع تاتنهام هاتسپر فاکتورهایی چون سرعت، آمادگی جسمانی و توانایی حمایت از حملات در فضاهای بیرونی را در کنار انضباط در انتقالهای تدافعی به نمایش میگذارد.
جوردن پیکفورد پس از ثبت کلینشیتهای متوالی در مرحله گروهی، همچنان درون دروازه خواهد ایستاد. در قلب خط دفاعی، انتظار میرود ازری کونسا و مارک گِهی زوج خود را حفظ کنند، چرا که در حفظ مالکیت توپ خونسرد و در نبردهای هوایی مستحکم نشان دادهاند. همچنین پیشبینی میشود نیکو اورایلی پس از یک نمایش مطمئن دیگر، در پست دفاع چپ به کار خود ادامه دهد.
کمربند محکم میانی و آتشبار هجومی
خط هافبک انگلیس یکی از قدرتمندترین بخشهای این تیم در طول تورنمنت بوده است. الیوت اندرسون فصل فوقالعادهای را پشت سر گذاشته و در پاسهای خطشکن، دوئلهای موفق و بازپسگیری مالکیت توپ، پیشتاز تیم بوده است. انرژی بالا، قدرت پرس و پاسهای رو به جلوی او، اندرسون را به یک انتخاب قطعی در کنار دکلان رایس تبدیل کرده است؛ هافبکی که هوش تدافعی و کنترلش بر بازی به انگلیس اجازه میدهد تا بر میانه میدان مسلط شود.
کمی جلوتر، انتظار میرود بوکایو ساکا و مارکوس رشفورد پس از درخشش برابر پاناما، پستهای هجومی کناری را اشغال کنند. ساکا با یک پاس گل تماشایی برای جود بلینگام قفل دروازه حریف را شکست، در حالی که رشفورد با سرعت و استارتهای مستقیم خود به طور مداوم خط دفاعی حریف را آزار داد. بلینگام یک بار دیگر در قامت هافبک تهاجمی عمل خواهد کرد و با حرکات هوشمندانه و خلاقیت خود، خط هافبک را به خط حمله متصل میکند.
ستاره رئال مادرید همچنان مهره محوری بازی هجومی انگلیس است و وظیفه تغذیه کاپیتان هری کین را بر عهده خواهد داشت؛ مهاجمی که به بازنویسی کتابهای رکورد کشورش ادامه میدهد. کین به عنوان بهترین گلزن تاریخ انگلیس در جامهای جهانی قدم به مرحله حذفی میگذارد و هدفش افزایش این آمار مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو خواهد بود.
انگلیس این دیدار را در قامت تیم مدعی آغاز خواهد کرد، اما توخل به خوبی میداند که فوتبال حذفی اغلب فضای بسیار کمی برای اشتباه باقی میگذارد. حفظ انضباط تدافعی و بهرهگیری از کیفیت خط حمله، کلید اصلی سهشیرها برای رزرو بلیت مرحله یکهشتم نهایی خواهد بود.
ترکیب احتمالی انگلیس (۱-۳-۲-۴):
جوردن پیکفورد؛ دجد اسپنس، ازری کونسا، مارک گوهی، نیکو اورایلی؛ الیوت اندرسون، دکلان رایس؛ بوکایو ساکا، جود بلینگام، مارکوس رشفورد؛ هری کین.