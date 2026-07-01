شبیخون کیلیان به تالار افتخارات لئو
پادشاه جدید جام جهانی آمارها را به آتش کشید
کیلیان امباپه با دبل مقابل سوئد، به رکورد ۱۸ گل در ۱۸ بازی جام جهانی رسید و در صدر جدول گلزنان با مسی همامتیاز شد.
به گزارش ایلنا، کیلیان امباپه بار دیگر به همگان نشان داد که چرا یکی از تعیینکنندهترین فوتبالیستهای حال حاضر زمین است. مهاجم فرانسوی با به ثمر رساندن دو گل در جریان پیروزی فرانسه مقابل سوئد در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، رهبری یک نمایش تهاجمی و چشمنواز دیگر را از سوی خروسها بر عهده داشت. کاپیتان فرانسه درست پیش از سوت پایان نیمه اول قفل دروازه رقیب را شکست و در نیمه دوم نیز بار دیگر زهر خود را ریخت تا با ثبت یک دبل تماشایی، تیمش را با اقتدار راهی مرحله بعدی مسابقات کند.
کارنامه افسانهای در جام جهانی
امباپه با این دو گل به یک نقطه عطف خارقالعاده و شگفتانگیز در کارنامه خود دست یافت: ثبت ۱۸ گل تنها در ۱۸ مسابقه در تاریخ جام جهانی! او با حفظ میانگین خیرهکننده یک گل در هر بازی، جایگاه خود را در تالار بزرگترین گلزنان تاریخ این تورنمنت بیش از پیش مستحکم کرد. ستاره فرانسوی از زمان اولین بازی خود در جام جهانی، ثبات شگفتانگیزی را در ادوار ۲۰۱۸ روسیه، ۲۰۲۲ قطر و حالا جام جهانی ۲۰۲۶ حفظ کرده و خود را به عنوان رهبر مطلق خط حمله فرانسه تثبیت نموده است.
شانه به شانه لئو مسی؛ جنگ گلزنان در اوج جذابی
درخشش امباپه مقابل سوئد همچنین شمار گلهای او را در جام جهانی ۲۰۲۶ به عدد ۶ رساند تا این فوقستاره شانه به شانه لیونل مسی در صدر جدول گلزنان این دوره از رقابتها قرار بگیرد. با پیشروی مسابقات در مرحله حذفی، رقابت برای تصاحب کفش طلای جهان میان دو تن از بزرگترین ستارههای دنیای فوتبال که حالا رتبه نخست برترین گلزنان جام را به طور مشترک در اختیار دارند، به اوج هیجان و جذابیت خود خواهد رسید.
رویای تکرار قهرمانی با چاشنی احساسات و آغوش دشان
فرانسه با حضور یک امباپه مقتدر و آماده، رویای بالا بردن یک جام جهانی دیگر را در سر میپروراند. توانایی منحصربهفرد او در تغییر سرنوشت بزرگترین و حساسترین مسابقات، بار دیگر او را به نیروی محرکه اصلی خروسها و البته یکی از شانسهای اصلی کسب توپ طلای جام جهانی ۲۰۲۶ تبدیل کرده است. آغوش گرم او برای دشان نیز نشان داد که این تیم از نظر روحی و روانی در بالاترین سطح قرار دارد.