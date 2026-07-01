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سرمربی اکوادور از سمتش کناره‌گیری کرد

سرمربی اکوادور از سمتش کناره‌گیری کرد
کد خبر : 1807041
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به دنبال شکست برابر مکزیک و حذف تلخ از رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، سباستین بکاچسه رسماً از سمت سرمربیگری تیم ملی فوتبال اکوادور کناره‌گیری کرد.

به گزارش ایلنا، موج تغییرات روی نیمکت تیم‌های ناکام جام جهانی ۲۰۲۶ به آمریکای جنوبی رسید و سباستین بکاچسه، سرمربی آرژانتینی اکوادور، پس از ناکامی در عبور از سد مکزیک، صندلی خود را ترک کرد. این مربی با تایید خروج خود، به دوران حضورش در جمع زردپوشان پایان داد.

سرمربی اکوادور از سمتش کناره‌گیری کرد

سپاسگزار تعهد و محبت بازیکنانم هستم

سرمربی آرژانتینی بلافاصله پس از پذیرش باخت برابر مکزیک، در بیانیه‌ای رسمی با لحنی محترمانه از هواداران و اعضای این تیم خداحافظی کرد و گفت:

«دوره من با تیم ملی به پایان رسید. با قدردانی فراوان این تیم را ترک می‌کنم. از احترام، محبت و تعهدی که این بازیکنان همیشه از خود نشان دادند، صمیمانه سپاسگزارم.»

پایانی بر مأموریت دو ساله

این متخصص ۴۵ ساله آرژانتینی در تابستان سال ۲۰۲۴ سکان هدایت تیم ملی اکوادور را در دست گرفت. او در طول دوران حضورش روی نیمکت این تیم، در ۲۴ مسابقه رسمی هدایت زردپوشان را بر عهده داشت که حاصل آن ثبت آمار ۹ پیروزی، ۱۲ تساوی و ۳ شکست بود؛ کارنامه‌ای که با وجود ثبات نسبی، با حذف از جام جهانی ۲۰۲۶ به ایستگاه پایانی خود رسید.

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