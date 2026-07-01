به گزارش ایلنا، یک آغوش گاهی اوقات می‌تواند کلماتی بسیار بیشتر و عمیق‌تر از یک کنفرانس مطبوعاتی یا یک پست در شبکه‌های اجتماعی را بازگو کند. در آغوش کشیدن دیدیه دشان توسط کیلیان امباپه، پس از به ثمر رسیدن گل اول فرانسه مقابل سوئد در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، چیزی فراتر و بسیار بزرگ‌تر از یک جشن گل معمولی و ساده درون زمین بود.

آغوش گرم کاپیتان برای مربی عزادار

کاپیتان تیم ملی فرانسه پس از گلزنی مستقیماً به سمت نیمکت تیمش دوید تا سرمربی خود را در آغوش بگیرد؛ مربی بزرگی که به تازگی و پس از دوری کوتاه‌مدت از اردو به دلیل درگذشت مادرش، مجدداً به جمع خروس‌ها بازگشته بود. این صحنه احساسی کل دنیای فوتبال را تحت تاثیر قرار داد و به وضوح نمادی از قدرت و اتحاد تیمی بود که تصمیم دارد در یکی از سخت‌ترین و تلخ‌ترین لحظات زندگی رهبر خود، در کنار او ایستادگی کند.

در طول غیبت دشان به دلیل حضور در مراسم تدفین مادرش (ژینت دشان)، بازیکنان تیم ملی فرانسه پیروزی خود در مرحله گروهی مقابل نروژ در بوستون را به او تقدیم کرده بودند. حالا با بازگشت او به نیمکت، امباپه این حمایت تمام‌قد را این بار در داخل مستطیل سبز به تصویر کشید.

این مهاجم تند و تیز که پیش از این نیز همبستگی و همدردی خود را با سرمربی در شبکه‌های اجتماعی به صورت علنی ابراز کرده بود، پس از به ثمر رساندن پنجمین گل خود در این تورنمنت، واکنشی کاملاً غریزی و دلی نشان داد؛ او پس از بازگشت دوباره به روند گلزنی (چرا که در دیدار مقابل نروژ موفق به باز کردن دروازه حریف نشده بود)، در اولین قدم به سمت مربی‌اش رفت تا به او دلداری بدهد.

تمام اعضای کادر و بازیکنان تیم نیز برای در آغوش کشیدن دشان به آن‌ها ملحق شدند تا نمایش آشکاری از اتحاد نایب‌قهرمان دوره گذشته جام جهانی باشد؛ تیمی که البته در این مدت از گزند انتقادات هم در امان نبوده است.

پیوند عمیق مربی و ستاره در طول یک دهه

این تصویر ماندگار همچنین بازتاب‌دهنده پیوند عمیق و مستحکمی بود که امباپه و دشان در طول نزدیک به یک دهه همکاری در تیم ملی فرانسه با یکدیگر ساخته‌اند. از زمان اولین بازی این مهاجم در سال ۲۰۱۷ با پیراهن ملی، سرمربی همواره یکی از بزرگ‌ترین و سرسخت‌ترین حامیان او بوده و هم در داخل و هم در خارج از زمین مسابقه از ستاره خود پشتیبانی کرده است.

در جام جهانی ۲۰۲۶، دشان بار دیگر بر نقش رهبری و میزان تأثیرگذاری بالای کاپیتان خود در رختکن تیم تاکید کرد و امباپه نیز به تعیین‌کننده‌ترین شکل ممکن درون زمین به این اعتماد پاسخ داد. او فراتر از حفظ فرانسه در قامت یکی از مدعیان اصلی کسب جام، ترجیح داد یکی از پرمفهوم‌ترین و معنادارترین لحظات مسیر خود در جام جهانی یعنی ثبت هفدهمین گل خود در تاریخ این مسابقات را با سرمربی‌ای شریک شود که بخش بزرگی از دوران فوتبال ملی‌اش را شکل داده است.

در تورنمنتی که معمولاً با آمار گل‌ها، اعداد و ستاره‌های بزرگ تعریف می‌شود، این آغوش گرم یادآور این نکته مهم بود که فوتبال هنوز هم بر پایه لحظات انسانی و عواطف بنا شده است.

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