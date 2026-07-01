رونمایی از پیراهن جدید بارسلونا در بحبوحه جام جهانی

به گزارش ایلنا، رونمایی از کیت اول بارسلونا برای فصل ۲۷/۲۰۲۶ با یک شعار بسیار کوبنده، مفهومی و تکان‌دهنده همراه بود؛ کاتالان‌ها با عبارت «این فقط یک پیراهن نیست، این روش ما برای تماشا و درک جهان است»، به استقبال طراحی انقلابی خود رفتند. این بیانیه نشان می‌دهد که بلوگرانا فراتر از یک پوشش ورزشی، به دنبال انتقال هوش فرهنگی و اصالت ساختاری به هواداران خود در سراسر دنیاست.

در طراحی لباس جدید، ظاهر سنتی و همیشگی باشگاه به طور کامل کالبدشکافی شده و با نگاهی کاملاً مدرن بازتعریف و تفسیر شده است.

این بار به جای استفاده از همان طرح خطوط راه‌راه کلاسیک و همیشگی بلوگرانا، کیت جدید خلاقیت به خرج داده و از طیف‌ها و سایه‌های گوناگون و متفاوتی از دو رنگ اصلی و نمادین باشگاه بهره برده است. این ایده جسورانه یک جلوه بصری فوق‌العاده مدرن، جذاب و بسیار چشم‌نواز را خلق کرده که در همان نگاه اول توجه هر بیننده‌ای را به خود جلب می‌کند.

در میان این ساختار نوین و رنگ‌های درهم‌تنیده، لوگوهای زردرنگ شرکت نایکی به عنوان تامین‌کننده البسه باشگاه و همچنین آرم زردرنگ اسپانسر اصلی یعنی کمپانی اسپاتیفای، یک تضاد و کنتراست رنگی بسیار آشنا، اصیل و خاطره‌انگیز را روی سینه لباس ایجاد کرده‌اند تا اصالت همیشگی بارسا در قالب این طراحی پیشرو حفظ شود.

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