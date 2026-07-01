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رونمایی از پیراهن جدید بارسلونا در بحبوحه جام جهانی

رونمایی از پیراهن جدید بارسلونا در بحبوحه جام جهانی
کد خبر : 1806977
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باشگاه بارسلونا در اقدامی غافلگیرکننده و شجاعانه در میانه داغ‌ترین روزهای جام جهانی، از کیت اول و متفاوت خود برای فصل ۲۷/۲۰۲۶ رونمایی کرد که فرسنگ‌ها با طرح‌های کلاسیک و همیشگی این تیم فاصله دارد.

به گزارش ایلنا، رونمایی از کیت اول بارسلونا برای فصل ۲۷/۲۰۲۶ با یک شعار بسیار کوبنده، مفهومی و تکان‌دهنده همراه بود؛ کاتالان‌ها با عبارت «این فقط یک پیراهن نیست، این روش ما برای تماشا و درک جهان است»، به استقبال طراحی انقلابی خود رفتند. این بیانیه نشان می‌دهد که بلوگرانا فراتر از یک پوشش ورزشی، به دنبال انتقال هوش فرهنگی و اصالت ساختاری به هواداران خود در سراسر دنیاست.

رونمایی از پیراهن جدید بارسلونا در بحبوحه جام جهانی

در طراحی لباس جدید، ظاهر سنتی و همیشگی باشگاه به طور کامل کالبدشکافی شده و با نگاهی کاملاً مدرن بازتعریف و تفسیر شده است.

رونمایی از پیراهن جدید بارسلونا در بحبوحه جام جهانی

این بار به جای استفاده از همان طرح خطوط راه‌راه کلاسیک و همیشگی بلوگرانا، کیت جدید خلاقیت به خرج داده و از طیف‌ها و سایه‌های گوناگون و متفاوتی از دو رنگ اصلی و نمادین باشگاه بهره برده است. این ایده جسورانه یک جلوه بصری فوق‌العاده مدرن، جذاب و بسیار چشم‌نواز را خلق کرده که در همان نگاه اول توجه هر بیننده‌ای را به خود جلب می‌کند.

رونمایی از پیراهن جدید بارسلونا در بحبوحه جام جهانی

در میان این ساختار نوین و رنگ‌های درهم‌تنیده، لوگوهای زردرنگ شرکت نایکی به عنوان تامین‌کننده البسه باشگاه و همچنین آرم زردرنگ اسپانسر اصلی یعنی کمپانی اسپاتیفای، یک تضاد و کنتراست رنگی بسیار آشنا، اصیل و خاطره‌انگیز را روی سینه لباس ایجاد کرده‌اند تا اصالت همیشگی بارسا در قالب این طراحی پیشرو حفظ شود.

رونمایی از پیراهن جدید بارسلونا در بحبوحه جام جهانی

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