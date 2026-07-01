ستایش اینفانتینو از میراث ماندگار یوزها
تمجید اینفانتینو از عملکرد ایران در جام جهانی
جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، با ارسال پیامی پس از حذف تیم ملی فوتبال ایران از جام جهانی ۲۰۲۶، عملکرد درخشان و شکستناپذیری شاگردان قلعهنویی را در مرحله گروهی مورد تمجید قرار داد.
به گزارش ایلنا، حذف زودهنگام تیم ملی فوتبال ایران از رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶، واکنش بالاترین مقام فوتبال جهان را به همراه داشت. جیانی اینفانتینو بلافاصله پس از پایان کار یوزهای ایرانی در این تورنمنت، با انتشار پیامی رسمی از کیفیت بازیکنان ایران قدردانی کرد.
دستاوردی که در یادها میماند
رئیس فیفا با اشاره به گروه نفسگیر ایران، این تورنمنت را یک موفقیت فنی بزرگ برای فوتبال ایران دانست و خطاب به ملیپوشان گفت:
«شکست نخوردن در مرحله گروهی چالشبرانگیز و سخت جام جهانی، دستاوردی بسیار قابل توجه و بزرگ است که کیفیت استثنایی و کار تیمی منسجم شما را به تمام فوتبال جهان نشان داد.»
اینفانتینو در پایان پیام خود، به اتمسفر فوقالعادهای که هواداران و بازیکنان ایران در مسابقات خلق کردند پرداخت و تاکید کرد که قابهای به یاد ماندنی الگو و نماد این جام خواهد بود. او افزود:
«متاسفانه این نتایج خوب برای صعود شما به مرحله بعدی کافی نبود، اما شور، اشتیاق و غیرت شما برای همه مردم دنیا قابل مشاهده بود. از شما بهخاطر بازی با این همه احساس، قلب و شوق و اینکه دلایل زیادی برای افتخار به همه ما دادید، متشکرم!»