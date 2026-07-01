کدام تیمها به مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی صعود کردهاند؟
با نزدیک شدن به پایان مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، چهره بخش زیادی از تیمهای راهیافته به مرحله یکهشتم نهایی مشخص شده است.
به گزارش ایلنا، مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ از شنبه ۱۳ تیر آغاز میشود و ۱۶ تیم برای حضور در جمع هشت تیم پایانی رقابتها به مصاف یکدیگر خواهند رفت.
در نخستین دیدار این مرحله، تیم ملی مراکش که در ضربات پنالتی موفق شد هلند را شکست دهد، مقابل کانادا قرار خواهد گرفت. این مسابقه شنبه ۱۳ تیر ساعت ۲۰:۳۰ به وقت ایران در ورزشگاه هیوستون برگزار میشود.
مراکش برای دومین دوره متوالی به مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی رسیده و کانادا نیز با پیروزی دراماتیک مقابل آفریقای جنوبی، برای نخستین بار در تاریخ خود راهی مرحله حذفی این رقابتها شده است.
در دیگر دیدار شنبه، فرانسه برابر پاراگوئه قرار میگیرد. این مسابقه ساعت ۰۰:۳۰ بامداد یکشنبه ۱۴ تیر به وقت ایران در ورزشگاه فیلادلفیا برگزار خواهد شد. پاراگوئه در مرحله قبل شگفتی بزرگی رقم زد و با حذف آلمان در ضربات پنالتی، پس از سالها دوباره به جمع ۱۶ تیم پایانی جام جهانی رسید.
روز یکشنبه ۱۴ تیر نیز برزیل مقابل نروژ صفآرایی خواهد کرد. این دیدار ساعت ۲۳:۳۰ به وقت ایران در ورزشگاه نیویورک-نیوجرسی برگزار میشود. برزیل با پیروزی مقابل ژاپن در دقایق پایانی به مرحله بعد رسید و برای یازدهمین دوره متوالی در جمع ۱۶ تیم برتر جام جهانی قرار گرفت.
نروژ نیز با درخشش ارلینگ هالند و پیروزی برابر ساحلعاج راهی این مرحله شد تا تقابل مهاجم گلزن این تیم با ستارههای برزیل از جذابترین بازیهای مرحله یکهشتم نهایی باشد.
همچنین مکزیک که با شکست اکوادور به مرحله بعد صعود کرد، باید مقابل برنده دیدار انگلیس و کنگو قرار بگیرد. این مسابقه دوشنبه ۱۵ تیر ساعت ۰۳:۳۰ بامداد به وقت ایران در ورزشگاه مکزیکوسیتی برگزار میشود.
برنامه دیگر دیدارهای مرحله یکهشتم نهایی به شرح زیر است:
دوشنبه ۱۵ تیر
برنده پرتغال/کرواسی - برنده اسپانیا/اتریش، ساعت ۲۳:۳۰، ورزشگاه دالاس
برنده آمریکا/بوسنی - برنده بلژیک/سنگال، ساعت ۰۴:۳۰ بامداد سهشنبه، ورزشگاه سیاتل
سهشنبه ۱۶ تیر
برنده آرژانتین/کیپورد - برنده استرالیا/مصر، ساعت ۲۰:۳۰، ورزشگاه آتلانتا
برنده سوئیس/الجزایر - برنده کلمبیا/غنا، ساعت ۰۰:۳۰ بامداد چهارشنبه، ورزشگاه ونکوور
مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ از ۱۳ تیر آغاز میشود و پس از مشخص شدن هشت تیم نهایی، مسیر صعود تا فینال بزرگ این رقابتها روشنتر خواهد شد.