تأکید بر اتحاد با هواداران
مربی مکزیک از سوخت موتور التری برای پیروزی رونمایی کرد
سرمربی تیم ملی مکزیک، با تمجید از جو پرشور ورزشگاه، اعلام کرد که ارتباط عمیق و اتحاد میان بازیکنان و هواداران، همان نیروی محرکه و انگیزه اصلی التری برای کسب پیروزیهای بزرگ در جام جهانی است.
به گزارش ایلنا، خاویر آگیره، سرمربی باسابقه تیم ملی مکزیک، پس از صعود مقتدرانه التری به مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ تاکید کرد که ارتباط و اتحاد عمیق میان بازیکنان و هواداران، همان نیروی محرکه و سوخت اصلی آنها برای موفقیت در این تورنمنت بزرگ است. پیروزی ۲ بر صفر مکزیک مقابل اکوادور در دژ مستحکم استادیو آزتکا، چهارمین برد پیاپی و بدون گل خورده شاگردان آگیره در این رقابتها را رقم زد تا یک آمار خیرهکننده خلق شود.
خاویر آگیره در نشست خبری پرشور خود پس از این پیروزی تاریخی، به تشریح ابعاد این موفقیت بزرگ پرداخت.
غرش ۸۰ هزار نفری در آزتکا؛ این پیروزی خانگی مزه دیگری داشت
در طول مسابقه، ورزشگاه پیر و خاطرهانگیز آزتکا بار دیگر لبریز از تماشاگر بود و بیش از ۸۰ هزار هوادار متعصب مکزیکی از ابتدا تا انتهای بازی تیمشان را تشویق کردند و با هر بار لمس توپ توسط بازیکنان اکوادور، جهنمی از سوتهای کرکننده به راه انداختند. آگیره که پیش از این نیز در جامهای جهانی ۲۰۰۲ و ۲۰۱۰ هدایت التری را بر عهده داشته، با ابراز احساسات شدید گفت:
«من در دوران مربیگریام پیروزیهای بزرگ و ارزشمند زیادی داشتهام، اما هیچکدام از آنها شبیه به برد امروز نبود؛ چرا که این موفقیت در خانه و در حضور مردم و هموطنان خودمان به دست آمد. این ارتباط عمیقی که ما با هوادارانمان داریم، یک نیروی محرکه واقعی و بینظیر برای تیم است.»
بردن این تیم اصلاً کار سادهای نبود
سرمربی ۶۷ ساله التری در ادامه صحبتهایش به ستایش از کیفیت تیم ملی اکوادور پرداخت؛ تیمی که به عنوان نایبقهرمان مقدماتی جام جهانی در منطقه آمریکای جنوبی و با کارنامهای درخشان شامل تنها دو شکست در ۱۸ مسابقه پای به این جام گذاشته بود. آگیره در این باره گفت:
«شکست دادن و تسلیم کردن تیمی مانند اکوادور اصلاً و به هیچ وجه کار سادهای نبود.»
تنها یک حسرت کوچک روی دل سرمربی
آگیره در پایان از عملکرد کلی و تاکتیکی مکزیک ابراز خشنودی کرد، هرچند که یک گلایه و حسرت کوچک را هم پنهان نکرد. او معتقد بود بازیکنانش میتوانستند در ضربات نهایی بیرحمتر باشند. آگیره افزود:
«تنها گله و نقطه ضعف ما در این بازی این بود که نتوانستیم روی ضدحملات سریع خود به گلهای بیشتری دست پیدا کنیم تا کار حریف را خیلی زودتر یکسره کنیم و بازی را تمام کنیم.»
مکزیک روز یکشنبه در چارچوب مرحله یکهشتم نهایی، بار دیگر در خانه خود در مکزیکو سیتی به مصاف برنده دیدار تیمهای انگلستان و جمهوری دموکراتیک کنگو خواهد رفت.