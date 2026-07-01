خطونشان دشان برای حریف جدید فرانسه
صعود پاراگوئه با حذف آلمان اصلاً اتفاقی نبود
دیدیه دشان پس از عبور مقتدرانه فرانسه از سد سوئد، با تمجید از روحیه جنگندگی پاراگوئه تاکید کرد که حذف آلمان به دست آنها نشاندهنده کیفیت بالای این تیم است.
به گزارش ایلنا، دیدیه دشان، سرمربی تیم ملی فرانسه، در نشست خبری پس از پیروزی قاطع ۳ بر صفر مقابل سوئد و صعود به مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به گفتگو با رسانهها پرداخت:
باید همین ویترین را تکرار کنیم
«احساس غرور و هیجان بسیار زیادی دارم. روحیه تیم بسیار خوب است و همه به این گروه افتخار میکنند. پیش از این مسابقه، در سایر دیدارهای مرحله یکشانزدهم نهایی دیدیم که هیچ مسابقهای آسان نیست؛ بازی ما هم با وجود حاشیه امنی که داشتیم، از این قاعده مستثنی نبود. ما میتوانستیم در نیمه اول کارآمدتر و دقیقتر عمل کنیم، اما باید قدر دستاورد امروزمان را بدانیم. کیفیت و استعداد زیادی در تیم وجود دارد و باید چهار روز دیگر هم همین نمایش، تمرکز و انگیزه را تکرار کنیم.»
صعود پاراگوئه تصادفی نبود
«صعود پاراگوئه به این مرحله به هیچ وجه اتفاقی و تصادفی نبود. آلمان تیم بسیار خوبی بود، اما پاراگوئه موفق شد آنها را در ضربات پنالتی شکست دهد و از گردونه رقابتها حذف کند. این تیم همان روحیه و اصالت همیشگی فوتبال آمریکای جنوبی را به همراه دارد؛ تیمی به شدت جنگنده، سرسخت، متعصب و قدرتمند در نبردهای تنبهتن. در کنار این ویژگیهای فیزیکی، آنها بازیکنان باکیفیت و بسیار بااستعدادی نیز در اختیار دارند.»
دو روز شادی و سپس تمرکز مطلق روی بازی بعدی
«هیچ تیمی اتفاقی به مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی نمیرسد. ما فرصت کافی داریم تا آنها را با دقت بالا بررسی، آنالیز و کالبدشکافی کنیم. در حال حاضر بدون اینکه خیلی به دوردستها نگاه کنیم، دو روز از این پیروزی لذت میبریم؛ چرا که در غیر این صورت خیلی زود به زمین سخت واقعیت پرتاب خواهیم شد. پس از آن، تمام تمرکزمان را روی بازی بعدی و آمادگی برای نبرد با پاراگوئه خواهیم گذاشت.»