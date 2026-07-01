به گزارش ایلنا، در ادامه رقابت‌های مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، امروز (چهارشنبه ۱۰ تیر) دو دیدار برگزار می‌شود و انگلیس و بلژیک به ترتیب برابر کنگو و سنگال قرار می‌گیرند.

در نخستین بازی روز، تیم ملی انگلیس از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه آتلانتا به مصاف کنگو خواهد رفت. شاگردان سه‌شیرها که با هدف رسیدن به مراحل پایانی وارد این مسابقات شده‌اند، امیدوارند با عبور از این مرحله مسیر خود برای ادامه رقابت‌ها را هموار کنند.

در دیگر دیدار چهارشنبه، بلژیک از ساعت ۲۳:۳۰ در ورزشگاه سیاتل مقابل سنگال قرار می‌گیرد؛ مسابقه‌ای که با توجه به کیفیت دو تیم می‌تواند یکی از بازی‌های نزدیک مرحله حذفی باشد.

همچنین روز پنجشنبه ۱۱ تیر، دو مسابقه دیگر برگزار خواهد شد. تیم ملی آمریکا از ساعت ۰۳:۳۰ در ورزشگاه سان‌فرانسیسکو به مصاف بوسنی می‌رود و اسپانیا نیز از ساعت ۲۲:۳۰ در ورزشگاه سوفای برابر اتریش قرار خواهد گرفت.

تا اینجا در مرحله یک‌شانزدهم نهایی، ژاپن، آلمان، هلند و آفریقای جنوبی از دور مسابقات کنار رفته‌اند و تیم‌های پاراگوئه، کانادا، مراکش و برزیل جواز حضور در مرحله یک‌هشتم نهایی را به دست آورده‌اند.

با ادامه این مرحله، چهره ۱۶ تیم پایانی جام جهانی ۲۰۲۶ به تدریج مشخص خواهد شد.

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