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زلزله در اردوی لاسلسته پس از فاجعه جام جهانی

مارسلو بیلسا رسماً استعفا کرد

مارسلو بیلسا رسماً استعفا کرد
کد خبر : 1806945
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به دنبال حذف تلخ و ناامیدکننده تیم ملی اروگوئه از رقابت‌های جام جهانی، مارسلو بیلسا همان‌طور که انتظار می‌رفت، رسماً از سمت سرمربیگری این تیم کناره‌گیری کرد.

به گزارش ایلنا، مارسلو بیلسا پس از کمپین کابوس‌وار تیم ملی فوتبال اروگوئه در جام جهانی، رسماً کناره‌گیری خود را از سمت مربیگری لاسلسته تایید کرد. پس از حذف تحقیرآمیز و غیرمنتظره اروگوئه در مرحله گروهی و قرار گرفتن در رتبه‌ای پایین‌تر از کیپ‌ورد که نخستین حضورش در این تورنمنت را تجربه می‌کرد، کاملاً قطعی به نظر می‌رسید که بیلسا از سمت خود کنار خواهد رفت.

اروگوئه در این مسابقات تنها دو امتیاز کسب کرد که حاصل تساوی مقابل عربستان سعودی و کیپ‌ورد و شکست در برابر اسپانیا بود. در نهایت بیلسا که در سال ۲۰۲۳ هدایت اروگوئه را بر عهده گرفته بود، حالا به طور رسمی خروج خود را از این پست اعلام کرده است.

مارسلو بیلسا رسماً استعفا کرد

مارسلو بیلسا در یک کنفرانس مطبوعاتی که با لحن تند و آتشین همیشگی او همراه بود، به خبرنگاران گفت:

«اصلاً و به هیچ وجه قابل پیش‌بینی نبود که وضعیت ما به این شکل رقم بخورد. مسئولیت من در این قبال کاملاً واضح و روشن است؛ من نمی‌توانم جایگاهی را که در نهایت در آن قرار گرفتیم، توجیه کنم. مدیریت منابع من ناکافی و ضعیف بود. ما، یعنی من، کادر فنی و بازیکنانم، تمام توان خود را در زمین گذاشتیم، اما این تلاش‌ها اصلاً کافی نبود. برای من کاملاً روشن است که این پایان به دلیل امیدهای بسیار زیادی که هنگام پذیرش این پروژه داشتم و همچنین به دلیل روش تأسف‌باری که به سرانجام رسید، بسیار دردناک و تلخ است. من افراد زیادی را مجبور به انجام تلاش‌های فوق‌العاده و طاقت‌فرسا کردم، به خصوص بازیکنانم را که توانایی‌های استثنایی در فداکاری، از خودگذشتگی و کار سخت نشان دادند.»

مارسلو بیلسا رسماً استعفا کرد

تصمیم جنجالی با تعویض والورده

در جریان دیدار مقابل اسپانیا، در حالی که اروگوئه با گل الکس بائنا از حریف خود عقب افتاده بود، بیلسا در تصمیمی عجیب و تعجب‌برانگیز، کاپیتان و ستاره بزرگ تیمش یعنی فدریکو والورده را از زمین بازی بیرون کشید. بیلسا اصرار دارد که هیچ‌گونه مشکل یا زاویه‌ای با هافبک رئال مادرید ندارد. او در این باره اضافه کرد:

«من هرگز و به هیچ وجه کوچک‌ترین مشکلی با والورده نداشته‌ام. من به هیچ بازیکنی بیشتر از والورده امتیاز ویژه نداده‌ام، چرا که او واقعاً شایستگی و لیاقت این برخورد را دارد.»

مارسلو بیلسا رسماً استعفا کرد

دفاع تمام‌قد مربی آرژانتینی از آمار تاکتیکی

بیلسا همچنین این ادعا را که تیره شدن رابطه میان او و بازیکنانش منجر به این حذف زودهنگام و تلخ شده است، به شدت رد کرد. او در دفاع از عملکرد تاکتیکی تیمش گفت:

«ما پنج برابر بیشتر از عربستان سعودی موقعیت خطرناک روی دروازه حریف ایجاد کردیم، ۵۰ درصد فرصت‌های گلزنی بیشتری نسبت به کیپ‌ورد داشتیم و دقیقاً به همان تعداد موقعیت‌های خطرناکی که اسپانیا خلق کرد، روی دروازه آن‌ها خطرساز شدیم. با این آمار، من چگونه می‌توانم بپذیرم و باور کنم که رابطه من با تیم همان عاملی بوده که مانع از پیروزی ما در دو مسابقه اول شد و باعث شد بازی آخر را واگذار کنیم؟»

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