ردپای کینونس در تالار افتخارات مکزیک
ستاره القادسیه به رکورد افسانهای مارکز و بلانکو رسید
خولیان کینونس، با درخشش خیرهکننده در جام جهانی ۲۰۲۶، نام خود را در کنار اسطورههای بیتکرار فوتبال مکزیک یعنی رافائل مارکز و کواتموک بلانکو ثبت کرد.
به گزارش ایلنا، خولیان کینونس پس از باز کردن قفل دروازه اکوادور در نبرد فوقالعاده حساس و دیدنی مرحله یکشانزدهم نهایی، ورزشگاه خاطرهانگیز و نمادین استادیو آزتکا را در جام جهانی ۲۰۲۶ به مرز انفجار رساند. شادی پس از گل او چیزی فراتر از یک گلزنی ساده بود؛ چرا که این ستاره با باز کردن دروازه حریف، به رکورد گلزنی دو اسطوره بیتکرار در تاریخ فوتبال مکزیک، یعنی کواتموک بلانکو و رافائل مارکز در ادوار جام جهانی رسید.
برابری با بزرگان تاریخ التری در یک دوره
این مهاجم متولد کلمبیا که با شناسنامه مکزیکی برای التری به میدان میرود، موفق شد سومین گل خود را در این تورنمنت به ثمر برساند تا با مجموع شمارش گلهای تمام ادوار جام جهانی بلانکو و مارکز برابری کند. نکتهای که دستاورد کینونس را به مراتب شگفتانگیزتر و باشکوهتر میکند این است که او تنها در یک دوره از این رقابتها توانسته به این آمار خیرهکننده دست پیدا کند.
در تاریخ فوتبال مکزیک تنها پنج بازیکن موفق شدهاند سه گل یا بیشتر در ادوار جام جهانی به ثمر برسانند. دو بازیکن دیگر این فهرست، گلزنان برتر و صدرنشینان تاریخ فوتبال این کشور در جام جهانی هستند؛ یعنی خاویر «چیچاریتو» هرناندز و لوئیس «ماتادور» هرناندز که هر دو نفر آنها در طول دوران بازی خود با پیراهن مکزیک، کارشان را با ثبت ۴ گل در این تورنمنت بزرگ به پایان رساندند.
از افتتاحیه تا پادشاهی در آزتکا
مهاجم آماده باشگاه القادسیه و برنده کفش طلای لیگ حرفهای عربستان، گل زنی خود در جام جهانی را در تاریخ ۱۱ ژوئن آغاز کرد؛ جایی که موفق شد اولین گل مکزیک را در دیدار افتتاحیه مسابقات مقابل آفریقای جنوبی به ثمر برساند.
او در تاریخ ۲۴ ژوئن بار دیگر چارچوب دروازه حریفان را پیدا کرد و گل دوم مکزیک را در جریان پیروزی ۳ بر ۱ مقابل جمهوری چک به تور چسباند.
نکته جالب و دراماتیک این است که هر سه گل او در ورزشگاه استادیو آزتکا به ثمر رسیده است؛ ورزشگاه خانگی و اصلی مکزیک که کینونس به واسطه حضورش در باشگاه کلوب آمریکا در بین سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴، آشنایی بسیار دقیق و کاملی با اتمسفر آن دارد.