به گزارش ایلنا، مکزیک برای تماشای چنین شب باشکوهی دقیقاً ۴۰ سال به انتظار نشسته بود. دو ضربه نهایی و برق‌آسا از سوی مهاجمان ال‌تری یعنی رائول خیمنز و خولیان کینونس، نخستین پیروزی مکزیک در مرحله حذفی جام جهانی را از سال ۱۹۸۶ به این سو رقم زد تا ورزشگاه استادیو آزتکا غرق در اتمسفر و هیجانی شود که تنها پس از دهه‌ها ناکامی و حسرت می‌تواند این‌گونه فوران کند.

این شب رویایی همچنین به روبرتو آلوارادو تعلق داشت؛ بازیکنی که به اولین فوتبالیست تاریخ مکزیک تبدیل شد که موفق می‌شود در یک دوره جام جهانی سه پاس گل را به نام خود ثبت کند. او یک بار دیگر به عنوان قلب تپنده خط حمله عمل کرد، فضاهای خالی را به خوبی یافت و به برقراری ارتباط تاکتیکی میان خیمنز، کینونس و گیلبرتو مورا کمک شایانی کرد.

مورا سورپرایز بزرگ ترکیب ۱۱ نفره ابتدایی تیم بود و با آرامش و خونسردی بازیکنی که بسیار مسن‌تر از اوست، به این اعتماد پاسخ داد. او با ۱۷ سال و ۲۵۹ روز سن، پس از پله افسانه‌ای (که در سال ۱۹۵۸ با ۱۷ سال و ۲۳۹ روز سن بازی کرد)، به دومین بازیکن جوان تاریخ تبدیل شد که کار را در یک مسابقه از مرحله حذفی جام جهانی به عنوان بازیکن فیکس آغاز می‌کند.

نمرات بازیکنان مکزیک

خط دروازه و مدافعان

رائول رانگل — نمره: ۷ از ۱۰: مهار شلیک پای چپ جان یبوآ در نیمه اول، بزرگترین و کلیدی‌ترین قاب او در این مسابقه بود. این سیو درخشان به ال‌تری اجازه داد تا بدون دریافت گل راهی رختکن شود و آرامش لازم را در طول دقایق پرفشار و تنش‌زای ابتدایی به مکزیک تزریق کرد.

خورخه سانچز — نمره: ۷ از ۱۰: در کارهای دفاعی بسیار هوشمند و تیزهوش نشان داد و با اعتمادبه‌نفس بالایی بازی کرد. این نمایش یکی از قدرتمندترین بازی‌های او با پیراهن تیم ملی بود، به ویژه در شیوه‌ای که توانست جناح تحت اختیار خود در زمین را به طور کامل مدیریت و مهار کند.

سزار مونتس — نمره: ۷ از ۱۰: او چیزی نمانده بود که روی یک ضربه کرنر دروازه حریف را باز کند، اما هرنان گالیندز با یک واکنش عالی مانع از گلزنی او شد. در فاز دفاعی، او بار دیگر در کنار خوان واسکز به ساختار دفاعی مکزیک ثبات و استحکام بخشید.

خوان واسکز — نمره: ۷ از ۱۰: در برخی از صحنه‌ها می‌توانست در ارسال پاس‌های خود فعال‌تر و رو به جلوتر عمل کند، اما عملکرد دفاعی او کاملاً مطمئن و قابل اتکا بود. او خطرات را به خوبی از منطقه جریمه دور کرد و به مکزیک کمک کرد تا فشار حملات اکوادور را مهار و مدیریت کند.

خسوس گایاردو — نمره: ۶ از ۱۰: نمایشی آرام و بی‌سروصدا را پشت سر گذاشت، اما حضور او در زمین بی‌ثمر نبود. او مداخلات دفاعی کلیدی و مؤثری انجام داد و به مکزیک کمک کرد تا کلین‌شیت خود را در این مسابقه حساس حفظ کند.

نبرد در قلب میدان؛ جنگندگی مورا در کنار کمربند محکم میانی

اریک لیرا — نمره: ۷ از ۱۰: شاید نتوان بازیکن پر سر و صداتر و باانگیزه‌تر از او در ترکیب مکزیک درون زمین پیدا کرد. شخصیت و تعصب او در تک‌تک تکل‌هایش کاملاً مشهود است و حضور پررنگش به خط میانی ال‌تری قدرت و صلابت بخشید.

لوئیس رومو — نمره: ۷ از ۱۰: عملکرد و سهم او در سه بازی گذشته به شکل‌گیری نتایج درخشان مکزیک کمک بسزایی کرده است. او در کنار لیرا، زوجی را در خط میانی تشکیل داده که بستر و فضا را برای بازی‌سازی و درخشش مهره‌های هجومی فراهم می‌سازد.

گیلبرتو مورا — نمره: ۸ از ۱۰: پیش از به صدا درآمدن سوت آغاز بازی، مورا در حال خندیدن و شوخی کردن با هم‌تیمی‌هایش بود و به گونه‌ای با این اتمسفر سنگین مواجه شد که انگار همه‌چیز برایش عادی است. سپس او دقیقاً به همان زیبایی بازی کرد. نقش آزاد او خط دفاعی اکوادور را کاملاً به هم ریخت و مسیر متفاوتی را برای ورود مکزیک به یک‌سوم تدافعی حریف باز کرد.

طوفان در خط حمله؛ آتش‌بازی مهاجمان و مهندسی تاریخی آلوارادو

روبرتو آلوارادو — نمره: ۸ از ۱۰: یکی از بهترین نمایش‌های هجومی دوران ورزشی خود را در تیم ملی به اجرا گذاشت. او از یک نقش مرکزی‌تر در زمین، مشکلات و دردسرهای مداومی برای حریف ایجاد کرد و پاس گل خولیان کینونس را ارسال نمود. با ثبت این پاس گل، او به اولین بازیکن مکزیکی تبدیل شد که سه پاس گل را در یک دوره جام جهانی به نام خود ثبت می‌کند.

رائول خیمنز — نمره: ۷ از ۱۰: دومین گل خود را در این تورنمنت به ثمر رساند و مداوم به دنبال راهی بود تا دیگر هم‌تیمی‌هایش را هم وارد جریان بازی کند. نقش رهبری او در زمین کاملاً آشکار بود و ضربه نهایی او همان تابوشکنی بزرگی بود که مکزیک به شدت به آن نیاز داشت.

خولیان کینونس — نمره: ۸ از ۱۰: مکزیک زمانی که او توپ را در اختیار داشت، با آرامش بیشتری بازی می‌کرد. او در مواقعی که تیم برای بازیسازی از عقب زمین به کمک نیاز داشت به عقب برمی‌گشت و سپس وقتی لحظه موعود در یک‌سوم هجومی فرا رسید، کار را تمام کرد. گل او مهر تاییدی بر چیزی زد که در تمام طول تورنمنت واضح بوده است: او تعیین‌کننده‌ترین مهره هجومی مکزیک است.

نیمکت و کادر فنی؛ شاهکار تاکتیکی خاویر آگیره روی نیمکت ال‌تری

اوبد وارگاس — نمره: ۶ از ۱۰: به مکزیک کمک کرد تا خط میانی اکوادور را مهار کند و در دقایق پایانی مسابقه حمایت خوبی از لیرا به عمل آورد. او بازی را ساده نگه داشت و وظیفه‌اش را به درستی انجام داد.

سانتیاگو خیمنز — نمره: ۶ از ۱۰: به دنبال فرصت‌هایی برای درگیر شدن در جریان مسابقه بود، اما زمانی به زمین آمد که مکزیک به سمت مدیریت بازی تغییر فاز داده بود. تحرکات او همچنان خط دفاعی اکوادور را به خود مشغول نگه داشت.

برایان گوتیرز — نمره: ۵ از ۱۰: در یک‌سوم هجمی فاقد کارایی و زهر لازم بود. پر کردن فضاهایی که مورا تا پیش از آن مدیریت می‌کرد، هرگز کار آسانی برای او نبود.

اوربلین پیندا — نمره: ۷ از ۱۰: او چیزی نمانده بود که با یک ضربه تماشایی گل سوم تیمش را به ثمر برساند. او انرژی مضاعفی به خط میانی مکزیک تزریق کرد و به ال‌تری کمک کرد تا در دقایق پایانی توپ را به گردش درآورد.

اسرائیل ریس — نمره: ۶ از ۱۰: به عنوان بخشی از سیستم سه دفاعه به زمین آمد و در دقایق پایانی حمایت‌های لازم را از خط دفاعی مکزیک انجام داد. او به واسکز و مونتس کمک کرد تا از این نتیجه محافظت کنند.

خاویر آگیره — نمره: ۹ از ۱۰: یک نمایش مقتدرانه و درخشان دیگر را از روی نیمکت رهبری به نمایش گذاشت. بازی دادن به مورا یک تصمیم شجاعانه و بزرگ بود که شکل خط حمله مکزیک را به طور کامل تغییر داد. این تصمیم همچنین به آلوارادو اجازه داد تا توپ را در فضاهای بهتری دریافت کند و به ال‌تری وضوح و شفافیت بیشتری در نیمه اول ببخشد. آگیره کاری کرده که مکزیک به خودش باور داشته باشد و اکنون او کاری را انجام داده که هیچ سرمربی مکزیکی از سال ۱۹۸۶ به این سو موفق به انجامش نشده بود: فتح یک مسابقه در مرحله حذفی جام جهانی.

منبع: گل

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