جام جهانی ۲۰۲۶؛
مکزیک 2 - 0 اکوادور ؛ دومین میزبان هم به یک هشتم صعود کرد
تیم ملی فوتبال مکزیک با پیروزی مقابل اکوادور راهی مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی 2026 شد.
به گزارش ایلنا، تیمهای ملی فوتبال مکزیک و اکوادور از ساعت 05:30 بامداد امروز (چهارشنبه - به وقت تهران) در ادامه دیدارهای مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی 2026، در ورزشگاه آزتکای مکزیکوسیتی مکزیک به مصاف هم رفتند. این مسابقه با پیروزی 2 بر صفر تیم میزبان به پایان رسید تا دومین میزبان هم بعد از کانادا، راهی مرحله یکهشتم نهایی شود.
مکزیکیها که از حمایت حدود 80 هزار نفری هواداران خود در این مسابقه بهره میبردند، بازی را تهاجمی آغاز کردند و در دقایق 22 و 31 توسط جولیان کینیونس و رائول خیمنس موفق شدند دروازه اکوادور را باز کنند. بعد از دو گلی که «ال تری» به ثمر رساند، اکوادور از حالت تدافعی خارج شد، اما تلاش این تیم بیفایده بود و مکزیک با برتری دو گله راهی رختکن شد.
در نیمه دوم هم نماینده آمریکا جنوبی با وجود تلاشهایی که داشت چندان در امر موقعیتسازی روی دروازه مکزیک موفق نبود و بازی در نهایت با همان نتیجه 2 بر صفر به پایان رسید.
قضاوت این مسابقه را اسلاوکو وینچیچ از اسلوونی برعهده داشت. او در این بازی به آلان فرانکو و کایسدو از اکوادور کارت زرد نشان داد. همچنین پیرو اینکاپیه بازیکن اکوادور در دقیقه 5+90 به دلیل پوشاندن دهان خود با کارت قرمز داور مواجه شد.
مکزیک در مرحله یکهشتم نهایی، به مصاف برنده دیدار انگلیس - کنگو میرود.
این دیدار قرار بود از ساعت 04:30 امروز آغاز شود اما به دلیل شرایط نامساعد جوّی با یک ساعت تأخیر شروع شد.