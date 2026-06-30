امباپه بهترین بازیکن دیدار فرانسه و سوئد شد

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال فرانسه امشب (سه‌شنبه) در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی 2026، در شب درخشش ستاره‌های پُرتعداد خود توانست سوئد را با نتیجه 3 بر صفر در هم بکوبد.

کیلیان امباپه ستاره بی‌چون و چرای این مسابقه بود. کاپیتان خروس‌ها دو بار برای تیمش گلزنی کرد و در پایان به‌عنوان بهترین بازیکن زمین برگزیده شد.

فرانسه در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی 2026 به مصاف پاراگوئه می‌رود.

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