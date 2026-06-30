جام جهانی ۲۰۲۶؛
امباپه بهترین بازیکن دیدار فرانسه و سوئد شد
کاپیتان فرانسه بهترین بازیکن دیدار با تیم ملی سوئد لقب گرفت.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال فرانسه امشب (سهشنبه) در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی 2026، در شب درخشش ستارههای پُرتعداد خود توانست سوئد را با نتیجه 3 بر صفر در هم بکوبد.
کیلیان امباپه ستاره بیچون و چرای این مسابقه بود. کاپیتان خروسها دو بار برای تیمش گلزنی کرد و در پایان بهعنوان بهترین بازیکن زمین برگزیده شد.
فرانسه در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی 2026 به مصاف پاراگوئه میرود.