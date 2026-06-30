به گزارش ایلنا، قرعه‌کشی فصل جدید رقابت‌های لالیگا برگزار شد و برنامه کامل مسابقات لیگ فوتبال اسپانیا برای فصل ۲۷-۲۰۲۶ مشخص گردید؛ فصلی که از هفته نخست با چند دیدار مهم و جذاب آغاز خواهد شد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، رئال مادرید فصل جدید را با میزبانی از رئال بتیس آغاز می‌کند. همچنین بارسلونا در ورزشگاه اسپاتیفای نوکمپ برابر اتلتیک بیلبائو به میدان می‌رود و اتلتیکومادرید نیز در نخستین هفته مقابل مالاگا صف‌آرایی خواهد کرد.

در کنار دیدارهای هفته اول، تقویم فصل جدید شامل زمان‌بندی مسابقات حساس و تعیین‌کننده نیز هست؛ دیدارهایی که می‌توانند نقش مستقیم در سرنوشت قهرمانی داشته باشند. در این میان، دو مسابقه ال‌کلاسیکو میان رئال مادرید و بارسلونا بیش از سایر بازی‌ها مورد توجه قرار گرفته و از هم‌اکنون به‌عنوان مهم‌ترین نقاط فصل شناخته می‌شوند.

با نهایی شدن برنامه رقابت‌ها، حالا نگاه‌ها به شروع رسمی فصل جدید دوخته شده است؛ فصلی که انتظار می‌رود یکی از رقابتی‌ترین دوره‌های سال‌های اخیر فوتبال اسپانیا باشد.

مهم‌ترین بازی‌های فصل ۲۷-۲۰۲۶ لالیگا:

• الکلاسیکو (رفت): ۳ آبان ۱۴۰۵، اسپاتیفای نوکمپ

• الکلاسیکو (برگشت): ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۶، سانتیاگو برنابئو

• دربی مادرید (رفت): ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، متروپولیتانو

• دربی مادرید (برگشت): ۱۵ فروردین ۱۴۰۶، سانتیاگو برنابئو

• اتلتیکومادرید - بارسلونا (رفت): ۱۷ آبان ۱۴۰۵، متروپولیتانو

• بارسلونا - اتلتیکومادرید (برگشت): ۱۸ بهمن ۱۴۰۵، اسپاتیفای نوکمپ

برنامه هفته اول سه مدعی قهرمانی به این ترتیب خواهد بود:

• رئال مادرید - رئال بتیس

• بارسلونا - اتلتیک بیلبائو

• اتلتیکومادرید - مالاگا

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