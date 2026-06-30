نروژ 2-1 ساحل عاج | صعود با امضای هالند
تیم ملی نروژ در دیداری نزدیک و پرحادثه از مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، با گل دیرهنگام ارلینگ هالند ساحل عاج را ۲ بر ۱ شکست داد و راهی مرحله یکهشتم نهایی شد.
به گزارش ایلنا، دیدار تیمهای ملی نروژ و ساحل عاج در ورزشگاه دالاس با برتری ۲ بر ۱ نروژیها به پایان رسید؛ مسابقهای که تا دقایق پایانی با تساوی دنبال میشد اما در نهایت با گل ارلینگ هالند سرنوشت آن مشخص شد.
در نیمه نخست، ابتدا ساحل عاج با استفاده از حرکات ترکیبی نیکولا پپه و یان دیومانده فشار بیشتری روی دروازه حریف وارد کرد و چند موقعیت جدی خلق شد. با این حال، نروژ در دقیقه ۳۹ روی یک ضدحمله سریع به گل رسید؛ جایی که مارتین اودگارد پاس نهایی را برای آنتونیو نوسا فراهم کرد و این بازیکن با ضربهای تماشایی دروازه یحیی فوفانا را باز کرد تا نروژ ۱ بر ۰ پیش بیفتد.
در ادامه نیمه اول، فرصتهایی برای افزایش اختلاف به سود نروژ ایجاد شد اما ضربات هالند و سورلوث به نتیجه نرسید تا بازی با همان یک گل به پایان برسد.
نیمه دوم با فشار ساحل عاج آغاز شد و این تیم چند موقعیت خطرناک روی دروازه نروژ خلق کرد. در دقیقه ۶۸ نیز نروژ تا آستانه گل دوم پیش رفت اما ضربه بازیکنان این تیم با واکنش خط دفاعی حریف و نجات دروازه توسط مدافعان ساحل عاج دفع شد.
در دقیقه ۷۴، آماد دیالو که به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شده بود، با حرکتی انفرادی و ضربهای دقیق گل تساوی را به ثمر رساند تا نتیجه ۱-۱ شود و بازی به اوج حساسیت برسد.
با این حال، در دقیقه ۸۶ روی یک حمله سریع، پاتریک برگ توپ را به محوطه جریمه ارسال کرد و ارلینگ هالند از فاصله نزدیک گل دوم نروژ را به ثمر رساند تا تیمش دوباره پیش بیفتد.
در دقایق پایانی، ساحل عاج برای جبران نتیجه حملات متعددی انجام داد اما واکنشهای خوب دروازهبان نروژ مانع از گل تساوی شد و در نهایت این دیدار با پیروزی ۲ بر ۱ نروژ خاتمه یافت.