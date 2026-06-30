خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ستاره استقلال در راه بازگشت به ایران (عکس)

ستاره استقلال در راه بازگشت به ایران (عکس)
کد خبر : 1806842
لینک کوتاه کپی شد.

ستاره آلبانیایی استقلال با انتشار یک استوری از بازگشت خود به ایران خبر داد تا مشخص شود یاسر آسانی فردا به تهران می‌رسد و به تمرینات پیش‌فصل آبی‌پوشان اضافه خواهد شد.

به گزارش ایلنا،  یاسر آسانی، وینگر آلبانیایی تیم فوتبال استقلال، با انتشار تصویری در کنار چمدان‌هایش در فضای مجازی، از بازگشت خود به ایران خبر داد؛ موضوعی که نشان می‌دهد او به‌زودی در تمرینات پیش‌فصل آبی‌پوشان حاضر خواهد شد.

در روزهای گذشته، وضعیت این بازیکن با حواشی و ابهاماتی همراه بود. آسانی که با استقلال قرارداد دارد، بندی در قراردادش داشت که بر اساس آن باشگاه موظف به پرداخت مبلغی به عنوان پیش‌پرداخت پیش از شروع فصل بود؛ موضوعی که در مقطعی نگرانی‌هایی برای مدیران باشگاه ایجاد کرده بود.

با این حال، باشگاه استقلال در نهایت تعهد مالی خود را انجام داد تا این پرونده بسته شود و شرایط برای بازگشت این بازیکن به تمرینات فراهم شود.

ستاره استقلال در راه بازگشت به ایران (عکس)

یاسر آسانی اکنون در مسیر تهران قرار دارد و قرار است به اردوی آبی‌پوشان اضافه شود؛ بازگشتی که می‌تواند خبر مهمی برای کادر فنی این تیم باشد.

این در حالی است که سهراب بختیاری‌زاده در روزهای اخیر با ترکیب ناقص و غیبت چند بازیکن ملی‌پوش و خارجی تمرینات را دنبال کرده است؛ به‌ویژه با توجه به بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی، شرایط برای آماده‌سازی تیم دشوارتر شده است.

در چنین شرایطی، حضور دوباره آسانی می‌تواند بخشی از مشکلات فنی استقلال را برطرف کرده و کیفیت تمرینات پیش‌فصل این تیم را بهبود بخشد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی