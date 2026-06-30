ستاره استقلال در راه بازگشت به ایران (عکس)
ستاره آلبانیایی استقلال با انتشار یک استوری از بازگشت خود به ایران خبر داد تا مشخص شود یاسر آسانی فردا به تهران میرسد و به تمرینات پیشفصل آبیپوشان اضافه خواهد شد.
به گزارش ایلنا، یاسر آسانی، وینگر آلبانیایی تیم فوتبال استقلال، با انتشار تصویری در کنار چمدانهایش در فضای مجازی، از بازگشت خود به ایران خبر داد؛ موضوعی که نشان میدهد او بهزودی در تمرینات پیشفصل آبیپوشان حاضر خواهد شد.
در روزهای گذشته، وضعیت این بازیکن با حواشی و ابهاماتی همراه بود. آسانی که با استقلال قرارداد دارد، بندی در قراردادش داشت که بر اساس آن باشگاه موظف به پرداخت مبلغی به عنوان پیشپرداخت پیش از شروع فصل بود؛ موضوعی که در مقطعی نگرانیهایی برای مدیران باشگاه ایجاد کرده بود.
با این حال، باشگاه استقلال در نهایت تعهد مالی خود را انجام داد تا این پرونده بسته شود و شرایط برای بازگشت این بازیکن به تمرینات فراهم شود.
یاسر آسانی اکنون در مسیر تهران قرار دارد و قرار است به اردوی آبیپوشان اضافه شود؛ بازگشتی که میتواند خبر مهمی برای کادر فنی این تیم باشد.
این در حالی است که سهراب بختیاریزاده در روزهای اخیر با ترکیب ناقص و غیبت چند بازیکن ملیپوش و خارجی تمرینات را دنبال کرده است؛ بهویژه با توجه به بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی، شرایط برای آمادهسازی تیم دشوارتر شده است.
در چنین شرایطی، حضور دوباره آسانی میتواند بخشی از مشکلات فنی استقلال را برطرف کرده و کیفیت تمرینات پیشفصل این تیم را بهبود بخشد.