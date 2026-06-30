ترکیب احتمالی فرانسه و سوئد
تیم ملی فرانسه با عملکردی درخشان در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ و کسب سه پیروزی پیاپی، در شرایطی آماده دیدار حساس مرحله حذفی برابر سوئد میشود که بهعنوان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی شناخته میشود.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فرانسه که از نگاه بسیاری از کارشناسان یکی از اصلیترین مدعیان کسب عنوان قهرمانی جام جهانی ۲۰۲۶ به شمار میرود، با اقتدار از مرحله گروهی عبور کرد.
خروسها ابتدا با نتیجه ۳ بر ۱ برابر سنگال به پیروزی رسیدند، سپس در دیداری که تحت تأثیر بارندگی قرار داشت، عراق را با سه گل شکست دادند و در آخرین بازی نیز با درخشش عثمان دمبله و هتتریک او، نروژ را ۴ بر ۱ مغلوب کردند تا با سه پیروزی قاطع راهی مرحله حذفی شوند.
دیدیه دشان در این مسیر توانست تیمی منسجم و هجومی را روانه میدان کند؛ تیمی که با وجود غیبت مقطعی او به دلیل مسائل شخصی، همچنان نمایشهای قدرتمندی ارائه داده است.
در سوی مقابل، تیم ملی سوئد پس از مسیری دشوار و عبور از پلیآف به جام جهانی رسید و در مرحله گروهی نیز با کسب نتایج قابل قبول، به عنوان یکی از بهترین تیمهای سوم راهی این مرحله شد. با این حال، شکست سنگین ۵ بر ۱ مقابل هلند نشان داد که این تیم همچنان با نوسان عملکرد مواجه است.
در آستانه این دیدار حساس، کیلیان امباپه با ۴ گل زده در این تورنمنت، به دنبال نزدیکتر شدن به صدر جدول گلزنان و ادامه رقابت فردی خود در جام جهانی است.
کیلیان امباپه یکی از امیدهای اصلی خط حمله فرانسه در این مسابقه خواهد بود؛ دیداری که میتواند نقش مهمی در ادامه مسیر این تیم در جام جهانی داشته باشد.
در خط دفاعی نیز بازگشت ویلیام سالیبا پس از بهبود مصدومیت خبر خوبی برای فرانسویها محسوب میشود، هرچند مارکوس تورام به دلیل آسیبدیدگی این مسابقه را از دست خواهد داد.
در سوی مقابل، سوئد با وجود مصدومیت ایساک هین، همچنان به درخشش بازیکنانی مانند الکساندر ایساک، ویکتور گیوکرش و آنتونی الانگا امیدوار است تا بتواند برابر خط دفاعی قدرتمند فرانسه شگفتیساز شود.
بر اساس آمار تقابلهای پیشین نیز برتری با فرانسه است؛ جایی که این تیم در ۱۲ دیدار از ۲۳ مسابقه رودررو به پیروزی رسیده و با اعتماد به نفس بالایی وارد این بازی حساس میشود.
ترکیب احتمالی دو تیم
ترکیب احتمالی فرانسه: مانیان، کنده، اوپامکانو، سالیبا، دینیه، شوامنی، رابیو، دمبله، اولیسه، دوئه و امباپه
ترکیب احتمالی سوئد: زترشتروم، لاگربیلکه، لیندلوف، گودموندسون، برنهاردسون، آیاری، کارلستروم، استرود، الانگا، گیوکرش و ایساک