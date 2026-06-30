ترکیب نروژ و ساحل عاج اعلام شد
سرمربیان تیمهای ملی نروژ و ساحل عاج ترکیب نهایی خود را برای دیدار حساس مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ اعلام کردند.
به گزارش ایلنا، سرمربیان تیمهای ملی نروژ و ساحل عاج دقایقی پیش از ترکیب رسمی و نهایی خود برای دیدار مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ رونمایی کردند؛ مسابقهای حساس که با تغییرات تاکتیکی مهم از سوی هر دو تیم همراه شده و نشان میدهد دو مربی با رویکردی هجومی و البته با هدف پوشش ضعفهای ناشی از مصدومیتها وارد این جدال سرنوشتساز شدهاند.
در ترکیب نروژ، استاله سولباکن با توجه به غیبت جولیان رایرسون تصمیم گرفت تغییر ساختاری در خط دفاعی ایجاد کند و به جای جابهجاییهای درونتیمی، از پدرسن در سمت راست خط دفاعی استفاده کند. در میانه میدان نیز حضور همزمان پاتریک برگ در کنار برگه و مارتین اودگارد باعث شده نروژیها با کمربندی مستحکمتر و کنترل بهتر ریتم بازی وارد زمین شوند تا بتوانند جریان مسابقه را در اختیار بگیرند.
در سوی مقابل، تیم ملی ساحل عاج نیز با چند تغییر مهم به میدان آمده است؛ امرس فائه با نیمکتنشین کردن عثمان دیامونده، امانوئل آگبادو را در قلب خط دفاعی به کار گرفته و در خط حمله نیز با قرار دادن بونی در نوک خط حمله در کنار پپه و دیامونده، ساختار هجومی تیم را تقویت کرده است. همچنین آماد دیالو این دیدار حساس را از روی نیمکت آغاز خواهد کرد؛ تصمیمی که نشاندهنده برنامهریزی تاکتیکی ویژه ساحل عاج برای مدیریت جریان بازی است.
ترکیب تیم ملی ساحل عاج:
یحیی فوفانا، گولا دوئه، امانوئل آگبادو، اودیلون کاسونو، غزلان کونان، ابراهیم سانگاره، فرانک کسیه (کاپیتان)، کریست اولای، یان دیوماندی، نیکولاس پپه، بونی.
ترکیب تیم ملی نروژ:
اورژان نیلاند، مارکوس پدرسن، کریستوفر آیر، توربیورن هگم، دیوید مولر ولف، ساندر برگه، پاتریک برگ، مارتین اودگارد (کاپیتان)، آنتونیو نوسا، ارلینگ هالند، الکساندر سورلوث.