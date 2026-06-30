به گزارش ایلنا، صبح امروز و پیش از خروج کاروان تیم ملی فوتبال ایران از هتل محل اقامت در تیخوانا، جمعی از هواداران مکزیکی با حضور مقابل هتل، از ملی‌پوشان ایران استقبال و با آن‌ها خداحافظی کردند.

در این میان، بازیکنانی چون علیرضا جهانبخش، علیرضا بیرانوند، امیرحسین حسین‌زاده، مهدی طارمی و دیگر اعضای تیم ملی با هواداران دیدار کرده و به امضا و عکس یادگاری با آن‌ها پرداختند.

پس از این مراسم بدرقه، امیر قلعه‌نویی در سخنانی احساسی از مردم مکزیک و شهر تیخوانا بابت مهمان‌نوازی در روزهای حضور تیم ملی تشکر کرد.

امیر قلعه‌نویی در بخشی از صحبت‌های خود گفت: «ما داریم از اینجا می‌رویم، اما قلب و وجودمان اینجاست. این کشور و مردم مکزیک را جزئی از خودمان می‌دانیم و از محبت‌های شما تشکر می‌کنیم. ایران و مکزیک در قلب تاریخ ماندگار شدند.»

او در ادامه با اشاره به دستاوردهای این سفر افزود: «سه دستاورد مهم داشتیم؛ نخست اینکه حس وطن‌دوستی نسبت به شما پیدا کردیم. دوم اینکه دنیا پس از سال‌ها، اقتدار و افتخار ایرانی را دید و متوجه شد ملت ایران چه جایگاهی دارد.»

سرمربی تیم ملی همچنین به بازتاب عملکرد ایران در نگاه چهره‌های مطرح فوتبال جهان اشاره کرد و گفت: «بزرگان فوتبال دنیا مثل ژوزه مورینیو، تیری آنری، زلاتان ابراهیموویچ و گری نویل درباره کیفیت فوتبال ایران صحبت کردند. شاید به مرحله بعد نرفتیم، اما دستاوردهای زیادی داشتیم.»

این اظهارات در حالی مطرح شد که تیم ملی ایران با وجود نمایش قابل قبول در مرحله گروهی، در نهایت از صعود بازماند و با حواشی و اتفاقات بحث‌برانگیز، یکی از تلخ‌ترین پایان‌های خود در تاریخ جام‌های جهانی را تجربه کرد.

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