رسمی؛ گریمالدو به اتلتیکو مادرید پیوست

به گزارش ایلنا، باشگاه اتلتیکو مادرید نخستین خرید مهم خود در پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی را نهایی کرد و آلخاندرو گریمالدو را به جمع شاگردان دیه‌گو سیمئونه اضافه کرد.

این مدافع چپ ۳۰ ساله که فوتبال خود را در آکادمی بارسلونا آغاز کرده بود، پس از حضور در بنفیکا و سپس بایرلورکوزن، حالا بار دیگر به لالیگا بازمی‌گردد و پیراهن اتلتیکو مادرید را بر تن خواهد کرد. قرارداد او با این باشگاه تا سال ۲۰۳۰ به امضا رسیده است.

آلخاندرو گریمالدو در سه فصل اخیر یکی از مهره‌های کلیدی بایرلورکوزن بود و با عملکرد هجومی چشمگیر، به یکی از مؤثرترین مدافعان کناری اروپا تبدیل شد. او در دوران حضورش در بنفیکا نیز آمار قابل توجهی از نظر گل و پاس گل به ثبت رسانده بود.

این بازیکن هم‌اکنون همراه تیم ملی اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶ حضور دارد و از مهره‌های مورد اعتماد لوئیس دلافوئنته محسوب می‌شود.

با جذب گریمالدو، اتلتیکو مادرید امیدوار است ضعف‌های سمت چپ خط دفاعی خود را برطرف کرده و با اضافه شدن این مدافع هجومی، تنوع تاکتیکی بیشتری در سیستم دیه‌گو سیمئونه ایجاد کند.

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