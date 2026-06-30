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وینگر ملی‌پوش بین اروپا و بازگشت به جمع آبی‌ها

استقلال در انتظار تصمیم محمد محبی

استقلال در انتظار تصمیم محمد محبی
کد خبر : 1806813
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باشگاه استقلال مذاکرات اولیه خود را برای بازگرداندن محمد محبی آغاز کرده است، اما آینده این وینگر ملی‌پوش همچنان به پیشنهادهای اروپایی و تصمیم نهایی او بستگی دارد.

به گزارش ایلنا، باشگاه استقلال در ادامه برنامه‌های نقل‌وانتقالاتی خود برای فصل آینده، وارد مذاکره با محمد محبی شده است؛ وینگر ملی‌پوشی که همچنان یکی از گزینه‌های اصلی آبی‌پوشان برای تقویت خط حمله محسوب می‌شود.

بر اساس پیگیری‌ها، مدیران استقلال طی روزهای اخیر مذاکرات اولیه را با این بازیکن آغاز کرده‌اند و شرایط بازگشت او به جمع آبی‌ها را بررسی می‌کنند. در همین حال، محمد محبی نیز به مسئولان باشگاه اعلام کرده در صورتی که پیشنهاد جدی و قابل‌توجهی از تیم‌های اروپایی دریافت نکند، اولویت اولش بازگشت به استقلال خواهد بود.

با این حال، وضعیت این بازیکن همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، چرا که او در حال حاضر پیشنهادهایی از لیگ‌های لهستان و اتریش روی میز دارد و در حال بررسی این گزینه‌هاست. گفته می‌شود این پیشنهادها می‌توانند مسیر ادامه فوتبال او در اروپا را هموار کنند، موضوعی که تصمیم نهایی او را به تعویق انداخته است.

در چنین شرایطی، استقلال امیدوار است در صورت عدم توافق محبی با باشگاه‌های اروپایی، بتواند این بازیکن را برای فصل آینده دوباره در اختیار بگیرد؛ بازیکنی که سابقه درخشش در ترکیب آبی‌ها را داشته و بازگشت او می‌تواند یکی از مهم‌ترین نقل‌وانتقالات تابستانی این باشگاه باشد.

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