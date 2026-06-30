رسمی: ادامه همکاری سپاهان با نویدکیا
با تصمیم هیئتمدیره باشگاه سپاهان، محرم نویدکیا در فصل آینده نیز به عنوان سرمربی طلاییپوشان اصفهان به کار خود ادامه خواهد داد.
به گزارش ایلنا، باشگاه سپاهان بهصورت رسمی اعلام کرد که همکاری خود را با محرم نویدکیا ادامه میدهد و این مربی در فصل آینده نیز هدایت تیم فوتبال این باشگاه را بر عهده خواهد داشت.
بر اساس تصمیم هیئتمدیره سپاهان، ادامه حضور نویدکیا روی نیمکت طلاییپوشان قطعی شده و او مأموریت خود را برای فصل جدید رقابتهای لیگ برتر ادامه خواهد داد.
نویدکیا که از چهرههای شناختهشده فوتبال اصفهان و سپاهان محسوب میشود، بار دیگر اعتماد مدیران باشگاه را جلب کرده و قرار است برنامههای فنی تیم را برای فصل پیشرو دنبال کند.