رسمی: ادامه همکاری سپاهان با نویدکیا

به گزارش ایلنا، باشگاه سپاهان به‌صورت رسمی اعلام کرد که همکاری خود را با محرم نویدکیا ادامه می‌دهد و این مربی در فصل آینده نیز هدایت تیم فوتبال این باشگاه را بر عهده خواهد داشت.

بر اساس تصمیم هیئت‌مدیره سپاهان، ادامه حضور نویدکیا روی نیمکت طلایی‌پوشان قطعی شده و او مأموریت خود را برای فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر ادامه خواهد داد.

نویدکیا که از چهره‌های شناخته‌شده فوتبال اصفهان و سپاهان محسوب می‌شود، بار دیگر اعتماد مدیران باشگاه را جلب کرده و قرار است برنامه‌های فنی تیم را برای فصل پیش‌رو دنبال کند.

انتهای پیام/