هری کین و ایساک گزینه جانشینی لواندوفسکی
باشگاه بارسلونا در ادامه برنامههای خود برای تقویت خط حمله و یافتن جانشین روبرت لواندوفسکی، نامهایی چون هری کین و الکساندر ایساک را در فهرست خرید تابستانی قرار داده است.
به گزارش ایلنا، باشگاه بارسلونا در تلاش است با جذب مهاجمان جدید، ترکیب خود را برای فصل آینده تقویت کند و به همین منظور گزینههای مهمی را زیر نظر دارد.
در این میان، نام خولیان آلوارز نیز در فهرست اهداف بارسلونا قرار گرفته و گفته میشود این بازیکن نیز تمایل خود را برای حضور در جمع آبیواناریها ابراز کرده است. خوان لاپورتا، رئیس باشگاه، در همین رابطه اظهار داشت: «بازیکنان زیادی علاقه دارند به بارسلونا بیایند و امیدواریم بتوانیم این خواستهها را محقق کنیم.»
در ادامه گزارشها، رسانههای انگلیسی مدعی شدهاند که بارسلونا علاوه بر آلوارز، به سراغ هری کین نیز رفته و حتی تماسهایی با نمایندگان این بازیکن برقرار کرده است. گفته میشود این تماسها باعث شده وضعیت آینده این مهاجم انگلیسی با بایرن مونیخ دوباره مورد بررسی قرار گیرد.
همچنین نام الکساندر ایساک نیز در فهرست خرید بارسلونا دیده میشود. این مهاجم سوئدی که در رقابتهای اخیر جهانی عملکردی زیر نظر باشگاه اسپانیایی داشته، یکی دیگر از گزینههای جدی برای تقویت خط حمله محسوب میشود.
در مجموع، بارسلونا به دنبال بازسازی خط حمله خود است و مدیران این باشگاه قصد دارند با جذب یکی از این ستارههای مطرح، جایگزینی مناسب برای روبرت لواندوفسکی پیدا کنند.