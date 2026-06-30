شگفتیساز آماده تقابل با آرژانتین
کیپورد رکورددار کمترین خطا در جام جهانی
تیم ملی کیپورد در ادامه عملکرد درخشان خود در جام جهانی ۲۰۲۶، با ثبت کمترین تعداد خطا در مرحله گروهی به یکی از تیمهای شگفتیساز تورنمنت تبدیل شده و حالا در آستانه دیدار حساس با آرژانتین قرار دارد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی کیپورد پس از یک مرحله گروهی غیرمنتظره و درخشان، به عنوان یکی از پدیدههای جام جهانی ۲۰۲۶ شناخته میشود؛ تیمی که با سه تساوی برابر اسپانیا، اروگوئه و عربستان سعودی موفق شد راهی مرحله یکهشتم نهایی شود.
این تیم در کنار نتایج قابل توجه، رکورد مهمی را نیز به نام خود ثبت کرده است؛ کیپورد در سه بازی مرحله گروهی تنها ۱۵ خطا مرتکب شده و در صدر جدول کمخطاترین تیمهای رقابتها قرار گرفته است. این آمار شامل یک خطا برابر اسپانیا، چهار خطا مقابل اروگوئه و ۱۰ خطا در دیدار با عربستان سعودی است.
نکته قابل توجه اینکه دیدار کیپورد و اسپانیا در این مرحله به عنوان یکی از کمخطاترین مسابقات تاریخ جام جهانی از سال ۱۹۶۶ نیز ثبت شده است.
در جدول مقایسهای خطاها، تیمهایی مانند الجزایر، ساحل عاج و سنگال در ردههای بعدی قرار دارند و آرژانتین نیز با ۳۳ خطا در جایگاه چهاردهم دیده میشود.
بوبیستا در واکنش به این عملکرد گفت: «ما روی سازماندهی تیم کار میکنیم و تلاش داریم تا حد امکان بدون خطا بازی کنیم. هر خطا یعنی بازگشت توپ به حریف.»
او افزود: «هدف ما این است که در زمان بازپسگیری توپ، ساختاری تمیز و منظم داشته باشیم و کمترین اشتباه را انجام دهیم.»
اکنون کیپورد باید در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف آرژانتین برود؛ دیداری که روز جمعه ۳ تیرماه ساعت ۱۹ برگزار میشود و یکی از حساسترین بازیهای این مرحله به شمار میرود.