فالتون پرز قاضی جدال حساس سوئیس و الجزایر
داور آرژانتینی، را برای قضاوت دیدار حساس سوئیس و الجزایر در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ انتخاب کرد.
به گزارش ایلنا، فدراسیون جهانی فوتبال برای یکی از دیدارهای مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، یائل فالتون پرز را به عنوان داور مسابقه سوئیس و الجزایر انتخاب کرده است؛ دیداری که روز جمعه ساعت ۱۲:۰۰ به وقت محلی برگزار میشود.
در این مسابقه، ماکسیمیلیانو دلیسو و فاکوندو رودریگز به عنوان کمکداوران حضور خواهند داشت تا تیم داوری کاملاً آرژانتینی مسئولیت قضاوت این بازی حساس را بر عهده بگیرد. این انتخاب در راستای سیاست فیفا برای کاهش شائبههای احتمالی و استفاده از داوران خارج از کنفدراسیون تیمهای حاضر انجام شده است.
این دیدار سومین قضاوت فالتون پرز در جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد بود. او پیشتر دیدار مکزیک و جمهوری چک و همچنین بازی سوئد و تونس را سوت زده بود که در هر دو مسابقه عملکرد او از سوی ناظران داوری مثبت ارزیابی شد.
در دیگر دیدارهای این مرحله نیز داوران مختلفی از سوی فیفا معرفی شدهاند؛ از جمله آدهام مخادم برای بازی انگلیس و جمهوری دموکراتیک کنگو، سایید مارتینز برای دیدار بلژیک و سنگال، رافائل کلاوس برای مسابقه آمریکا و بوسنی و همچنین گلن نیبرگ برای تقابل اسپانیا و کرواسی.
در مجموع، انتخاب فالتون پرز برای این مسابقه نشاندهنده اعتماد کمیته داوران فیفا به عملکرد او در مراحل قبلی است؛ موضوعی که میتواند مسیر او را برای قضاوت در دیدارهای حساستر مراحل بعدی هموارتر کند.