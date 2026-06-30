تکرار تاریخ برای لئو مسی در فینال جام جهانی؟

به گزارش ایلنا، دنیای فوتبال همواره تحت تاثیر تقارن‌های عجیب و داستان‌های دراماتیک بوده است، اما قصه لیونل مسی و ورزشگاه‌های بزرگ جهان، بیشتر به یک سناریوی از پیش نوشته شده شباهت دارد. لئو مسی در سال ۲۰۱۴ و در جریان فینال جام جهانی برزیل، در ورزشگاه افسانه‌ای ماراکانا طعم تلخ شکست ۱ بر صفر مقابل آلمان را چشید و دستش از جام کوتاه ماند؛ اما چند سال بعد در سال ۲۰۲۱، به همان مقتل قدیمی بازگشت و با شکست برزیل در فینال کوپا آمه‌ریکا، اولین جام ملی بزرگ خود را در همان زمین بالای سر برد تا طلسم ماراکانا را باطل کند.

اکنون تاریخ به شکل باورنکردنی در حال تکرار است، اما این بار در خاک ایالات متحده آمریکا. لیونل مسی در سال ۲۰۱۶، تلخ‌ترین شب ملی خود را در ورزشگاه مت‌لایف (MetLife) نیوجرسی سپری کرد؛ جایی که در فینال کوپا آمه‌ریکا، ضربه پنالتی خود را مقابل شیلی به آسمان کوبید، جام را از دست داد و از شدت ناامیدی و تحت فشارهای خردکننده، در همان رختکن از تیم ملی خداحافظی کرد.

با قطعی شدن میزبانی ورزشگاه مت‌لایف برای فینال بزرگ جام جهانی ۲۰۲۶، حالا همه چیز برای یک انتقام اساطیری دیگر مهیاست. مسی که یک بار کابوس ماراکانا را به رویایی شیرین تبدیل کرده بود، حالا این فرصت تاریخی را دارد تا با ایستادن بر قله فوتبال جهان در مت‌لایف، بزرگترین و تلخ‌ترین خاطره دوران ورزشی خود در این استادیوم را برای همیشه به فراموشی بسپارد و بزرگترین رستگاری تاریخ فوتبال را رقم بزند.

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