زلاتان سرمربی هلند را عامل اصلی حذف لالههای نارنجی دانست
زلاتان ابراهیموویچ با حملهای بیرحمانه به رونالد کومان، او را بابت نابود کردن هویت تهاجمی فوتبال هلند و اتخاذ سیستم دفاعی، مقصر اصلی سقوط و حذف این تیم معرفی کرد.
به گزارش ایلنا، لالههای نارنجی در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی، پس از ناتوانی در حفظ گل برتری خود در دقایق پایانی مقابل تیم سرسخت و خستگیناپذیر مراکش، به شکلی دراماتیک از دور رقابتها کنار رفتند. رونالد کومان در تصمیمی غافلگیرکننده، نقشه راه و تفکرات همیشگی خود را کنار گذاشت تا برای نخستین بار در ۳۲ مسابقه اخیر این تیم، از یک خط دفاعی پنجنفره و فوقالعاده تدافعی استفاده کند. در ابتدا گل نیمه دوم کودی گاکپو به نظر میرسید صعود هلند را قطعی کرده است، اما گل تساویبخش و ویرانگر مراکشیها در وقتهای تلفشده، بازی را به وقتهای اضافه کشاند تا در نهایت یک ضیافت پنالتی کابوسوار، شکست ۳ بر ۲ را به هلندیها تحمیل کند.
انتقاد شدید ابراهیموویچ از سیستم ترسو
زلاتان ابراهیموویچ که به عنوان کارشناس در شبکه فاکس اسپورت فعالیت میکرد، خشم شدید خود را از نمایش ناشناخته و عجیب هلند درون زمین تحت هدایت کومان ابراز کرد. ابراهیموویچ در این باره گفت:
«این شکست کاملاً تقصیر کومان است، چون من اصلاً این تیم هلند را نشناختم. او با هویتی باخت که هویت فوتبال هلند نیست. این موضوع من را عصبانی میکند. به من همیشه اینطور آموزش داده شده بود: حمله، حمله و حمله. این سبک بازی، هویت هلند نیست. امروز کومان شبیه به مربیان ایتالیایی شده بود که فقط برای نباختن بازی میکنند، در حالی که هلند همیشه برای بردن وارد زمین میشود. اگر قرار است ببازی، حداقل با هویت خودت بباز و آن را تغییر نده. این آن هلندی نبود که من به دیدنش عادت داشتم. از طرز بازی بازیکنان هم میشد فهمید که آنها اصلاً درون زمین راحت نیستند. مالکیت توپ از دست رفته بود، فوتبال تهاجمی نابود شده بود... بازی تیم واقعاً بد به نظر میرسید و مسئول تمام اینها کومان است. من اصلاً و ابداً این نمایش را دوست نداشتم.»
تعویضهایی که بوی ترس میداد
انتقادهای سنگین تنها به فوقستاره سوئدی محدود نشد؛ تیری آنری، اسطوره باشگاه آرسنال و تیم ملی فرانسه نیز شگفتی و تعجب خود را از این تغییر تاکتیکی عملگرایانه و تدافعی سرمربی سابق بارسلونا ابراز کرد. آنری درباره تصمیمات کومان گفت:
«شما یک هافبک را بیرون میکشید تا یک مدافع را وارد زمین کنید... با این کار، در واقع مأموریت پیدا میکنید بگویید که از مراکش ترسیدهاید. البته شما اجازه دارید این کار را انجام دهید؛ اگر ببرید، حق با شماست و اگر ببازید، اشتباه کردهاید. من واقعاً شگفتزده شدم چون هلند معمولاً اینطور بازی نمیکند. اما کومان به وضوح دیدگاه متفاوتی داشت.»
با ثبت این کارنامه ضعیف و تاریخی در ضربات پنالتی در شهر مونتری، اکنون ابرهای تیره ابهام و بلاتکلیفی بر فراز اردوگاه لالههای نارنجی سایه افکنده است. بررسیهای داخلی شدیدی درباره بحران هویت آشکار این تیم از همین حالا آغاز شده است. با افزایش فشارهای همهجانبه از سوی رسانهها و هواداران، نگاهها معطوف به نیمکت داغ این تیم است؛ جایی که گزارشها نشان میدهند رونالد کومان در حال سبکوسنگین کردن شرایط برای استعفا از سمت خود است.