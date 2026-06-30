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آلمان با VAR از جام جهانی کنار رفت

آلمان با VAR از جام جهانی کنار رفت
کد خبر : 1806764
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تیم ملی آلمان در دیدار مرحله حذفی جام جهانی مقابل پاراگوئه با تصمیم بحث‌برانگیز VAR از یک گل دیرهنگام محروم شد؛ تصمیمی که واکنش‌های تند کادرفنی و چهره‌های مطرح فوتبال را به همراه داشت.

به گزارش ایلنا، در دیدار حساس آلمان و پاراگوئه در مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶، یک صحنه جنجالی در وقت‌های اضافه سرنوشت مسابقه را تحت تأثیر قرار داد.

یوناتان تاه، مدافع تیم ملی آلمان، با یک ضربه سر در دقیقه ۱۲ وقت اضافه دروازه پاراگوئه را باز کرد، اما پس از بازبینی VAR این گل به دلیل خطای مشکوک روی دروازه‌بان مردود اعلام شد؛ تصمیمی که اعتراض شدید آلمانی‌ها را به دنبال داشت.

آلن شیرر در واکنش به این صحنه، تصمیم داور را «ضعیف» توصیف کرد و مدعی شد دروازه‌بان پاراگوئه با برخوردی ساده بیش از حد روی زمین افتاده است.

در ادامه، یولیان ناگلزمن نیز با انتقاد شدید از این تصمیم گفت: «به نظر من این اصلاً خطا نبود؛ این یک شوخی بود که گل ما مردود شد.» او به دلیل اعتراض‌هایش کارت زرد دریافت کرد و فشارها بر روی نیمکت آلمان افزایش یافت.

همچنین یورگن کلوپ نیز با اشاره به این صحنه اظهار داشت که در صورت سخت‌گیری مشابه، بسیاری از گل‌های تیم‌های بزرگ نیز باید مردود اعلام شوند.

در نهایت، این دیدار در پایان ۱-۱ به ضربات پنالتی کشیده شد و پاراگوئه با برتری ۴-۳ موفق شد آلمان را شکست دهد و به مرحله بعدی جام جهانی صعود کند.

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