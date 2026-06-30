رییس فدراسیون فوتبال آرژانتین: مسی در اوج است

به گزارش ایلنا، کلودیو تاپیا در مراسم بزرگداشت قهرمانان جام جهانی ۱۹۸۶ درباره شرایط تیم‌های آمریکای جنوبی و تیم ملی آرژانتین در رقابت‌های جام جهانی صحبت کرد و بخش مهمی از اظهاراتش را به لیونل مسی اختصاص داد.

کلودیو تاپیا در بخشی از صحبت‌های خود گفت: «هر زمان که تیم‌های آمریکای جنوبی پیشرفت کنند، این موضوع برای همه ما اهمیت دارد، چون ما اعضای یک کنفدراسیون هستیم. ما سازندگان بازیکنان هستیم و هرچه بیشتر پیش برویم، اگر یکی از تیم‌های آمریکای جنوبی به فینال برسد، اتفاق مهمی خواهد بود.»

او در ادامه با یادآوری قهرمانی سال ۱۹۸۶ افزود: «این بهترین عنوانی بود که با دیگو به دست آمد و برای من افتخار بزرگی است که در کنار آن نسل حضور داشتم. باید این میراث را ادامه دهیم؛ همان چیزی که قهرمانان ۷۸، ۸۶ و ۲۲ نمایانگر آن هستند.»

تاپیا درباره شرایط فعلی تیم ملی نیز گفت: «فکر می‌کنم همه این شرایط را می‌بینند و با همان انتظاراتی که داریم منتظر ادامه مسابقات هستیم. این جام جهانی بسیار دشوار است و کسانی که فکر می‌کردند همه چیز طبق روال پیش می‌رود، حالا متوجه تفاوت‌ها شده‌اند.»

او همچنین در تمجید از لیونل مسی اظهار داشت: «چه می‌توان گفت؟ هیچ چیز. او در اوج است و در هفت بازی اخیر جام جهانی، در همه مسابقات گلزنی کرده است. امیدوارم او را برای مدت طولانی‌تری در اختیار داشته باشیم. باید از حضورش لذت ببریم و به ادامه مسیر فکر کنیم؛ هنوز پنج فینال باقی مانده است.»

رییس فدراسیون فوتبال آرژانتین در پایان نیز با اشاره به نقش تاریخی دیگو مارادونا گفت: «او یک میهن‌پرست بود و کارهای بزرگی برای فوتبال کشورش انجام داد. ما باید از مسیر تیم فعلی هم لذت ببریم و برای رکوردهای بزرگ‌تر تلاش کنیم.»

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