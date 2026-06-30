گلر پاراگوئه آلمان را حذف کرد

به گزارش ایلنا، در یکی از دیدارهای مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، تیم ملی پاراگوئه با برتری در ضربات پنالتی برابر آلمان موفق شد به مرحله بعد صعود کند؛ مسابقه‌ای که در آن دروازه‌بان این تیم نقش تعیین‌کننده‌ای داشت.

اورلاندو گیل با مهار دو ضربه پنالتی از بازیکنان تیم ملی آلمان، به عنوان چهره برتر میدان شناخته شد. نکته مهم اینکه او پیش از آغاز این رقابت‌ها دروازه‌بان اصلی تیم محسوب نمی‌شد و تنها چند ماه است به ترکیب ملی پاراگوئه اضافه شده است.

این دروازه‌بان پس از پایان مسابقه و در منطقه میکسدزون با در دست داشتن پرچم پاراگوئه درباره احساسات خود صحبت کرد و این دیدار را بسیار دشوار توصیف کرد.

گیل در اظهارات خود گفت: احساساتم قابل توصیف نیست و خوشحالم توانسته‌ام در چنین دیدار بزرگی به تیمم کمک کنم.

در سوی دیگر، عملکرد او در بازی‌های قبلی، به‌ویژه دیدار برابر ایالات متحده که در آن چهار گل دریافت کرده بود، با انتقادهایی همراه شده بود. حتی خوزه لوئیس چیلاورت، دروازه‌بان سابق و مشهور پاراگوئه، پیش‌تر نسبت به ضعف ارتباط او با خط دفاعی تیم انتقاد کرده بود.

با این حال، نمایش درخشان اورلاندو گیل برابر آلمان باعث شد نگاه‌ها به او تغییر کند و نقش او در این پیروزی تاریخی به عنوان یکی از عوامل اصلی صعود پاراگوئه مورد توجه قرار گیرد؛ دروازه‌بانی که تأکید کرد هرگز تسلیم نشده و نتیجه تلاش‌هایش را در این بازی بزرگ دیده است.

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