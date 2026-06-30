به گزارش ایلنا، در شرایطی که همه از استعدادهای فردی و هماهنگی شگفت‌انگیز میان عثمان دمبله، مایکل اولیسه و کیلیان امباپه تمجید می‌کنند، هیچ‌کس صحبتی از دزیره دوئه به میان نمی‌آورد. او در میان «چهار شگفت‌انگیز» خط حمله فرانسه، مهره‌ای فراموش‌شده‌ است؛ دقیقاً همان سرنوشتی که در پاری‌سن‌ژرمن نیز به آن دچار شد.

او برای جلب توجهات رسانه‌ای با سه غول بزرگ فوتبال رقابت می‌کند و به هیچ وجه از آن‌ها عقب نمی‌افتد. این بال تکنیکی بدون ایجاد سر و صدای اضافی و به دور از هیاهوی تبلیغاتی که پیرامون دیگر ستاره‌ها وجود دارد، از همین حالا خودش را به عنوان یکی از پدیده‌های درخشان نخستین جام جهانی‌اش با پیراهن فرانسه مطرح کرده است.

او به تازگی قدم به بیست سالگی گذاشته، اما این سن کم نباید باعث ناچیز شمردن نقش و سهم بزرگ دوئه در ترکیب خروس‌ها شود. او در جریان پیروزی ۴ بر ۱ مقابل نروژ، در وقت‌های تلف‌شده موفق شد اولین گل خود را در این تورنمنت معتبر به ثمر برساند. فریاد بلند و از ته دل او رو به آسمان، گویای همه چیز بود؛ او می‌خواهد خود را اثبات کند و به روند پیشرفت خود ادامه دهد، چرا که از نظر فنی هیچ چیز کمتری از آن «سه غول بزرگ» خط حمله ندارد.

این ستاره جوان برای دیدیه دشان به مهره‌ای دست‌نخورده و غیرقابل‌جایگزین در سیستم تاکتیکی‌اش تبدیل شده است. او تنها در دیدار مقابل عراق و آن هم به دلیل استراحت و روتیشن ترکیب بازی نکرد و بلافاصله در جدال با وایکینگ‌ها به میدان بازگشت تا جایگاه ثابتش را پس بگیرد.

پسر کوچک خط حمله فراتر از انتظارات

او به عنوان «برادر کوچک‌تر» این جمع چهار نفره شناخته می‌شود و به همین دلیل، بزرگترهای تیم همواره هوای او را دارند و راهنمایی‌اش می‌کنند. اما دوئه به این نقش‌ها قانع نیست و چیزهای بسیار بیشتری می‌خواهد. او با بازی در جناح چپ خط حمله، به یک تهدید دائمی و کابوس برای مدافعان حریف تبدیل شده است و با دریبل‌های ویرانگر و سرعت بالای خود، ضربات مهلکی به رقبا وارد می‌کند.

آنچه نمایش او را متمایز و ارزشمندتر می‌سازد، کارایی شگفت‌انگیز او در کارهای دفاعی است. طبق داده‌های آماری سوفا اسکور، او در تقابل با نروژ موفق به ثبت هفت بازپس‌گیری توپ و یک توپ‌ربایی شد و در ۵۰ درصد از دوئل‌های تک‌به‌تک سربلند بیرون آمد. این بازیکن برخاسته از آنژه، یک پکیج کامل و نمادی از آینده فوتبال است؛ همان چیزی که لوئیس انریکه پیش از این پیش‌بینی کرده بود.

سرمربی اسپانیایی پاری‌سن‌ژرمن در فصل گذشته درباره او گفته بود:

«او همه‌فن‌حریف و چندپسته است؛ هم می‌تواند در قلب خط میانی بازی کند و هم در کناره‌ها به میدان برود. او فداکاری دفاعی فوق‌العاده و ذهنیت درستی برای پیشرفت در اینجا دارد. همه دوئه را دوست دارند؛ ما با خرید او از رن تصمیم کاملاً درستی گرفتیم. او همچنین جوانی فوق‌العاده باادب، خوش‌بین و همیشه خندان است. اکنون ما تلاش می‌کنیم تا شرایط پیرامونی او را تحت کنترل داشته باشیم؛ نه خود او را، بلکه اطرافیانش را، چرا که واضح است او توجهات زیادی را به خود جلب می‌کند.»

ظهور و درخشش دوئه در عرصه بین‌المللی با سرعتی سرسام‌آور در حال شکل‌گیری است. در رده زیر ۲۰ سال، این بال هجومی در کنار گیلبرتو مورا از مکزیک و یان دیومانده از ساحل عاج، متمایزترین و برترین بازیکنان جهان هستند. در فرانسه، او را به خاطر انعطاف‌پذیری تاکتیکی بالا تحسین می‌کنند؛ بازیکنی که توانایی بازی در تمام پست‌های هجومی را دارد، هرچند تا به اینجای کار تمرکز اصلی او روی جناح چپ بوده است.

کاندیدای توپ طلا هم سد راه دزیره نشد

آنچه دوئه اکنون با پیراهن فرانسه تجربه می‌کند، برای او فضایی غریبه و ناشناخته نیست. او از زمان انتقالش از رن به پارک دو پرنس در دو فصل گذشته، همواره مجبور بوده برای کسب جایگاه و به رسمیت شناخته شدن بجنگد و این مسیر هرگز برای او هموار نبوده است. در تیمی که ستاره‌های نامداری چون خویچا کواراتسخلیا و عثمان دمبله (که در مسیر کسب دومین توپ طلای خود قرار دارد) حضور دارند و در شرایطی که برای رسیدن به ترکیب اصلی باید با بردلی بارکولا رقابت می‌کرد، این بال جوان با وجود سن کمش، بارها با این انتقاد مواجه شد که در سطح و اندازه دیگر ستاره‌های کهکشانی تیم نیست.

او در دو فصل گذشته سطح انتظارات را به شکل عجیبی بالا برده و آمار خیره‌کننده ۲۹ گل و ۲۲ پاس گل را در ۱۰۲ مسابقه برای پاری‌سن‌ژرمن ثبت کرده است. در تیم ملی فرانسه نیز اوضاع برای او به همین منوال پیش رفته و از زمان اولین بازی ملی‌اش در مارس گذشته، موفق به ثمر رساندن ۳ گل در ۶ مسابقه رسمی شده است. او از همین حالا طعم شیرین قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا را آن هم برای دو بار چشیده است و اکنون می‌خواهد همین افتخار بزرگ را در جام جهانی تکرار کند. برای دیدیه دشان، او ستاره پنهان تیمش برای این رقص آخر و مکمل بی‌نقص مثلث هجومی فرانسه است.

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