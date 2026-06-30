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برنامه مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شد

برنامه مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شد
کد خبر : 1806745
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مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به تدریج شکل می‌گیرد و اولین دیدار بین کانادا و مراکش تعیین شده است. این مرحله که به صورت تک‌حذفی برگزار می‌شود، پیش از مرحله یک‌چهارم نهایی و در چهار روز با دو بازی در هر روز برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا، مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ با حضور ۱۶ تیم صعودکننده، از روز شنبه ۴ تیر ۱۴۰۵ به میزبانی ایالات متحده آغاز خواهد شد.

اولین دیدار این مرحله ساعت ۱۴ به وقت محلی در ورزشگاه هیوستون برگزار می‌شود و در مجموع، هشت مسابقه طی چهار روز انجام خواهد شد تا تکلیف تیم‌های صعودکننده به مرحله یک‌چهارم نهایی مشخص شود.

برنامه کامل مسابقات به شرح زیر است:

شنبه، ۴ تیر ۱۴۰۵
۱۴:۰۰ کانادا – مراکش
۱۸:۰۰ پاراگوئه – برنده فرانسه و سوئد

یکشنبه، ۵ تیر ۱۴۰۵
۱۷:۰۰ برزیل – برنده ساحل عاج و نروژ
۲۱:۰۰ برنده مکزیک و اکوادور – برنده انگلیس و جمهوری دموکراتیک کنگو

دوشنبه، ۶ تیر ۱۴۰۵
۱۶:۰۰ برنده پرتغال و کرواسی – برنده اسپانیا و اتریش
۲۱:۰۰ برنده آمریکا و بوسنی و هرزگوین – برنده بلژیک و سنگال

سه‌شنبه، ۷ تیر ۱۴۰۵
۱۳:۰۰ برنده آرژانتین و کیپ‌ورد – برنده استرالیا و مصر
۱۷:۰۰ برنده سوئیس و الجزایر – برنده کلمبیا و غنا

این مرحله با حساسیت بالا دنبال می‌شود و بسیاری از مدعیان قهرمانی در مسیر برخورد مستقیم با یکدیگر قرار گرفته‌اند.

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