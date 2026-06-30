انتقاد تند رسانههای آلمانی از تیم ملی و ناگلزمن پس از حذف در جام جهانی
رسانههای آلمانی پس از شکست تیم ملی این کشور برابر پاراگوئه در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۴ و حذف زودهنگام، با ادبیاتی تند از عملکرد بازیکنان و یولیان ناگلزمن انتقاد کردند.
به گزارش ایلنا، پس از شکست تیم ملی آلمان برابر پاراگوئه در ضربات پنالتی با نتیجه ۴-۳ (پس از تساوی ۱-۱ در ۱۲۰ دقیقه)، موجی از انتقادها در رسانههای این کشور علیه بازیکنان و کادرفنی بهویژه یولیان ناگلزمن به راه افتاد.
روزنامه «بیلد» در گزارش اصلی خود با تیتر «کابوس جدید برای فوتبال آلمان» به شدت از عملکرد تیم ملی انتقاد کرد و این حذف را «شرمآور» خواند. این روزنامه با اشاره به عملکرد ضعیف بازیکنان، به ناگلزمن نمره ۶ داد و نمایش تیم را «فاجعهبار، کند و غیرقابل قبول» توصیف کرد.
در ادامه، روزنامه «زوددویچه سایتونگ» نیز با تیتر «تحقیر جدید» نوشت که به نظر میرسید تیم ملی آلمان در جریان بازی «کاملاً از ریتم خارج شده» و حتی توان ارائه یک نمایش قابلقبول را نداشته است. این رسانه با اشاره به افت عملکرد آلمان پس از پیروزی تاریخی برابر کیراچو، از بازگشت زودهنگام این تیم به خانه انتقاد کرد.
مجله «کیکر» نیز این شکست را نشانهای از ادامه ناکامیهای فوتبال آلمان دانست و تأکید کرد که ناگلزمن هنوز نتوانسته ظرفیت واقعی بازیکنانش را به نمایش بگذارد. این نشریه همچنین به حذفهای پیاپی آلمان در تورنمنتهای بزرگ اشاره کرد و آن را زنگ خطری جدی برای ساختار تیم ملی دانست.
در همین حال، «فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ» نیز با اشاره به آینده نیمکت آلمان، از احتمال پایان همکاری با ناگلزمن سخن گفت و نوشت که این تیم هرگز در این تورنمنت به سطح انتظار نرسید و حذف مقابل پاراگوئه، پایانی تلخ بر یک حضور ناامیدکننده بود.