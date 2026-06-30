تحسین جهانی از دیدیه دشان در آستانه آخرین جام جهانی

به گزارش ایلنا، دیدیه دشان، سرمربی باتجربه تیم ملی فرانسه، در آستانه حضور در چهارمین و آخرین جام جهانی خود به عنوان سرمربی «خروس‌ها»، با موجی از تحسین از سوی چهره‌های مطرح فوتبال جهان روبه‌رو شده است.

در همین رابطه، مربیان سرشناسی همچون کارلو آنچلوتی و مائوریسیو پوچتینو با اشاره به دستاوردهای دشان، نقش او را در ساختن تیمی منسجم و موفق برای فرانسه بسیار تأثیرگذار توصیف کرده‌اند. به باور آن‌ها، نتایج و ثباتی که تیم ملی فرانسه در سال‌های اخیر به دست آورده، حاصل مدیریت دقیق و نگاه تاکتیکی این مربی است.

همچنین مربیانی مانند هاجیمه موریاسو و زلاتکو دالیچ نیز با اشاره به شناخت خود از دشان، او را شخصیتی حرفه‌ای و قابل احترام در دنیای مربیگری معرفی کرده‌اند. موریاسو با یادآوری دوران بازی در کنار او تأکید کرده که دشان همچنان مسیر موفقیت را ادامه خواهد داد، در حالی که دالیچ نیز عملکرد او در هدایت تیم ملی فرانسه را «درخشان و شایسته قدردانی» دانسته است.

کارلو آنچلوتی نیز با تأکید بر توانایی دشان در ایجاد تغییرات مؤثر در ترکیب تیم و ساختار دفاعی منسجم، او را یکی از مربیان برجسته نسل خود معرفی کرده است. از سوی دیگر، پوچتینو نیز مدیریت او بر رختکنی با بازیکنان متنوع را یکی از نقاط قوت اصلی‌اش دانسته است.

در مجموع، بسیاری از کارشناسان و مربیان فوتبال جهان بر این باورند که جایگاه دیدیه دشان در تاریخ فوتبال، چه در دوران بازی و چه در دوران مربیگری، به‌عنوان یکی از چهره‌های موفق و تأثیرگذار ثبت خواهد شد.

انتهای پیام/