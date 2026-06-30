خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تحسین جهانی از دیدیه دشان در آستانه آخرین جام جهانی

تحسین جهانی از دیدیه دشان در آستانه آخرین جام جهانی
کد خبر : 1806739
لینک کوتاه کپی شد.

دیدیه دشان، سرمربی تیم ملی فرانسه، در حالی آخرین جام جهانی خود را تجربه می‌کند که عملکرد او در سال‌های اخیر با تمجید گسترده مربیان بزرگ فوتبال جهان از جمله آنچلوتی و پوچتینو همراه شده است.

به گزارش ایلنا، دیدیه دشان، سرمربی باتجربه تیم ملی فرانسه، در آستانه حضور در چهارمین و آخرین جام جهانی خود به عنوان سرمربی «خروس‌ها»، با موجی از تحسین از سوی چهره‌های مطرح فوتبال جهان روبه‌رو شده است.

در همین رابطه، مربیان سرشناسی همچون کارلو آنچلوتی و مائوریسیو پوچتینو با اشاره به دستاوردهای دشان، نقش او را در ساختن تیمی منسجم و موفق برای فرانسه بسیار تأثیرگذار توصیف کرده‌اند. به باور آن‌ها، نتایج و ثباتی که تیم ملی فرانسه در سال‌های اخیر به دست آورده، حاصل مدیریت دقیق و نگاه تاکتیکی این مربی است.

همچنین مربیانی مانند هاجیمه موریاسو و زلاتکو دالیچ نیز با اشاره به شناخت خود از دشان، او را شخصیتی حرفه‌ای و قابل احترام در دنیای مربیگری معرفی کرده‌اند. موریاسو با یادآوری دوران بازی در کنار او تأکید کرده که دشان همچنان مسیر موفقیت را ادامه خواهد داد، در حالی که دالیچ نیز عملکرد او در هدایت تیم ملی فرانسه را «درخشان و شایسته قدردانی» دانسته است.

کارلو آنچلوتی نیز با تأکید بر توانایی دشان در ایجاد تغییرات مؤثر در ترکیب تیم و ساختار دفاعی منسجم، او را یکی از مربیان برجسته نسل خود معرفی کرده است. از سوی دیگر، پوچتینو نیز مدیریت او بر رختکنی با بازیکنان متنوع را یکی از نقاط قوت اصلی‌اش دانسته است.

در مجموع، بسیاری از کارشناسان و مربیان فوتبال جهان بر این باورند که جایگاه دیدیه دشان در تاریخ فوتبال، چه در دوران بازی و چه در دوران مربیگری، به‌عنوان یکی از چهره‌های موفق و تأثیرگذار ثبت خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی